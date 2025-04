Elezioni Rsu, ottimo risultato ottenuto dalle liste della Uil in provincia di Messina

StrettoWeb

“Le elezioni Rsu del pubblico impiego nella provincia di Messina hanno consegnato alle liste della Uil un risultato straordinario ed eccezionale. La linea politica della Uil è stata fortemente premiata dal consenso delle lavoratrici e dei lavoratori che hanno riconosciuto la giustezza delle scelte, molto spesso coraggiose e controcorrente, assunte dalle Categorie della Uil nel pubblico impiego. Possiamo, pertanto, affermare che la risposta ottenuta dal voto nelle elezioni per il rinnovo delle Rsu è semplicemente splendido e ci esorta a proseguire su una linea caratterizzata dalla difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Una linea che punta, senza subalternità nei confronti di nessuno, al confronto sul merito delle questioni che impattano concretamente sulla vita delle persone e che si caratterizza per le coerenti battaglie che, in primis, puntano al recupero del potere d’acquisto dei salari. Partendo da questi assunti, alcuni specifici risultati ottenuti dalla Uil nella nostra provincia possono essere letteralmente definiti monumentali”, lo ha dichiarato Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina.

“Primo sindacato settore sanità”

“La Uil Fpl con 1.540 voti complessivi si conferma, per l’ennesima volta, il primo sindacato di tutto il settore della sanità della provincia di Messina. Un trionfo che è la somma degli straordinari risultati ottenuti nelle varie aziende e presidi ospedalieri; siamo infatti il sindacato più votato del Papardo e dell’Irccs Neurolesi “Piemonte”. All’A.O.U. Policlinico “Martino” siamo sempre primi grazie al risultato complessivo ottenuto dalle liste della Uil Fpl e della Uil Scuola Rua”, rimarca Tripodi.

Gli altri risultati

“E, ancora, la Uilpa è il sindacato più votato all’Agenzia delle Entrate, all’Inail, all’Ufficio scolastico provinciale (ex Provveditorato agli Studi), all’Agenzia delle Dogane e alla Prefettura di Messina. Analogo eccezionale risultato è stato ottenuto dalla Uil Scuola Rua in moltissimi istituti scolastici della città e della provincia. Siamo, infatti, la prima lista avendo ottenuto addirittura la maggioranza assoluta dei voti alla Foscolo di Taormina con il 64,1%, alla Balotta di Barcellona con il 58,2%, alla Foscolo di Barcellona con il 62,8% e all’I.C. di Terme Vigliatore con il 56,8%, mentre siamo sempre primi all’I.S. Verona Trento e all’I.S. La Farina-Basile di Messina, all’I.C. di Pace del Mela, all’I.C. Capuana di Barcellona, all’I.C. Novara di Sicilia, all’I.C. Santa Teresa di Riva, all’I.C. Enzo Drago e alla Salvo D’Acquisto di Messina. Accanto a questi dati possiamo affermare che vi è stato un sensibile e generalizzato aumento dei voti e della rappresentatività della Uil. I numeri sono appuntiti come i chiodi e non lasciano spazio ad interpretazioni. Pertanto, nel ringraziare i gruppi dirigenti delle Categorie e tutte le candidate e tutti i candidati che si sono spesi, cimentati ed impegnati in questa difficile tornata elettorale per il rinnovo delle Rsu, possiamo garantire che continueremo, con ferma coerenza, a portare avanti le battaglie a favore delle lavoratrici e dei lavoratori”, ha così concluso Ivan Tripodi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.