Elezioni Rsu, Cisl Scuola cresce raggiungendo alte percentuali di consenso: Moio soddisfatto

Alle elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie negli istituti scolastici della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la CISL Scuola, guidata da Giuseppe Moio, raggiunge consensi elevati. “Era già difficile mantenere le elevati percentuali della precedente tornata elettorale, averla superata – afferma lo stesso Moio – è motivo di grande orgoglio che premia il lavoro svolto insieme a tutta la squadra che non si limita ai soli esponenti di segreteria ma è fatta da tanti uomini e donne, in servizio e in pensione, che ogni giorno si spendono nelle sedi e nelle scuole per dare supporto ai tantissimi colleghi docenti e ATA. Un grande risultato che acquista uno spessore anche maggiore alla luce del calo degli aventi diritto al voto rispetto al 2022″.

