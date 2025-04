Elezioni RSU 2025: la Cisl Fp Messina primo sindacato della Funzione Pubblica in provincia

StrettoWeb

La Cisl Fp Messina primo sindacato della Funzione Pubblica in tutta la provincia, nei tre comparti di riferimento, nell’ambito delle elezioni RSU 2025. “Si tratta di un risultato straordinario che testimonia ancora una volta la bontà del lavoro sin qui svolto. Non posso che ringraziare tutte le candidate e i canditati, le colleghe e i colleghi, associati e non, che hanno contribuito con il loro voto al raggiungimento di questo primato, consentendo alla Cisl Funzione pubblica di Messina di posizionarsi al primo posto tra i sindacati di categoria con il 29,5 per cento delle preferenze. Si vince dove si costruiscono gruppi di lavoro solidi, dove si mette al primo posto il rapporto con i lavoratori e la continua relazione con la parte datoriale, nell’ambito delle corrette relazioni sindacali” dice il segretario generale della Cisl Fp Messina Giovanna Bicchieri.

“Si vince dove si comunica con le persone che rappresentiamo, dove si valorizza il merito e il lavoro delle nostre prime linee che sono i delegati e le delegate nei luoghi di lavoro. Continueremo a lavorare insieme, con passione e determinazione, con l’obiettivo di proseguire nella costruzione di un sindacato sempre più vigoroso e radicato nel territorio, capace di difendere i diritti conquistati e di allargare ancora di più il perimetro di tutele per il bene esclusivo dei nostri associati. Ai candidati eletti e Cisl Fp di Messina i miei personali auguri di buon lavoro”:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.