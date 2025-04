Elezioni Rsu, ANIEF soddisfatta per i risultati ottenuti a livello nazionale

StrettoWeb

Il Capo Dipartimento Estero di ANIEF, dott. Raffaele Nucera, esprime “grande soddisfazione per i risultati conseguiti dal sindacato ANIEF a livello nazionale nelle recenti elezioni RSU. I dati confermano che ANIEF è una realtà sindacale in costante crescita, capace di rappresentare con sempre maggiore forza e incisività le istanze del personale scolastico”. “Questo successo – dichiara il dott. Nucera – è il frutto di un vero lavoro di squadra di tutti i collaboratori del Dipartimento, che hanno lavorato in sinergia con i Delegati Regionali e Provinciali di ANIEF”.

“Un ringraziamento speciale è rivolto al Presidente nazionale di ANIEF, prof. Marcello Pacifico, per il suo impegno instancabile e incisivo nella tutela dell’intero comparto scuola. È anche grazie alla sua guida che ANIEF continua a crescere e a consolidarsi come punto di riferimento nel panorama sindacale. Infine, un sentito grazie a tutti i candidati: è solo grazie al loro impegno, alla loro disponibilità e alla fiducia che ci è stata accordata, che è stato possibile raggiungere un risultato così significativo, ma soprattutto questa vittoria va dedicata al nostro Compianto rappresentante sindacale Alfredo Macri che dedicava il suo tempo all’assistenza sindacale”.

