Elezioni per il rinnovo delle RSU, la sfilata di Uil Fpl Calabria a Cosenza

“Una vera e propria onda azzurra ha invaso Piazza dei Bruzi a Cosenza, dove la carovana della Uil Fpl ha fatto tappa in vista delle imminenti elezioni per il rinnovo delle RSU nel pubblico impiego. A sfilare, con orgoglio e determinazione, tanti uomini e tantissime donne che rappresentano la forza e il cuore pulsante della Uil Fpl Calabria. Un momento di grande partecipazione e visibilità, che ha visto protagonisti i candidati e le candidate della Uil Fpl, riconoscibili dalle fasce azzurre che hanno simbolicamente colorato la piazza e testimoniato l’impegno concreto del sindacato sul territorio. Una presenza che non è solo simbolica, ma espressione di un lavoro costante, appassionato e ben radicato nei luoghi di lavoro”. Così in una nota la Uil Fpl si mostra entusiasta per la giornata a Cosenza in occasione delle elezioni per il rinnovo Lsu.

“Al fianco dei candidati, a sostenere la loro battaglia e a incoraggiarne l’impegno, la Segretaria generale della Uil Fpl, Rita Longobardi, e il Segretario generale della Uil Fpl Calabria, Walter Bloise. Una presenza autorevole che conferma quanto la formazione delle liste RSU sia per la Uil Fpl non solo un passaggio elettorale, ma un vero e proprio investimento politico e sindacale, frutto di mesi di ascolto, confronto e preparazione”.

Le sensazioni dei protagonisti

“La grande partecipazione di oggi – ha dichiarato Walter Bloise – è il segno tangibile di una organizzazione viva, credibile, radicata. Ogni fascia azzurra in piazza rappresenta una storia, una professionalità, una voce che vuole contare nei luoghi di lavoro”. “Abbiamo lavorato duramente alla costruzione delle liste – ha aggiunto Rita Longobardi – coinvolgendo territori, categorie, persone che credono davvero in un sindacato fatto di vicinanza, diritti e futuro. Questa piazza ce lo conferma: siamo sulla strada giusta”.

“La Uil Fpl Calabria si presenta così alle prossime elezioni RSU con una squadra forte, coesa e preparata, pronta a portare avanti le battaglie per la dignità del lavoro pubblico, la valorizzazione delle professionalità e la tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori”.

