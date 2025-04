Elezioni, giovedì l’apertura della Campagna Elettorale della Lista “Scilla Mediterranea – Santagati Sindaco

StrettoWeb

Evento di apertura della campagna elettorale della lista civica Scilla Mediterranea – Santagati Sindaco, che si terrà giovedì 2 maggio 2025 alle ore 17:00 in Piazza San Rocco a Scilla. “La lista, a sostegno della candidatura a Sindaco di Carmen Santagati, si presenta alla cittadinanza come un gruppo di Uomini Liberi, animati da spirito civico e pronti a mettere a disposizione della comunità la propria cultura, professionalità, esperienza e competenza“, c’è scritto in una nota.

“Con a capo una giovane donna, la squadra è composta da persone diverse per storie e percorsi ma unite da un obiettivo comune: costruire un progetto innovativo, autorevole e concreto per la città di Scilla, segnando una chiara discontinuità con le amministrazioni del passato. Sarà l’occasione per presentare ufficialmente il programma, i candidati e la visione per una Scilla nuova, partecipata e moderna“, conclude la nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.