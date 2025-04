Elezioni, Giovanni Del Trono candidato a sindaco di Cetraro

StrettoWeb

Forze politiche, associazioni, rappresentanti della società civile e comitati civici liberi e democratici presenti nel territorio del Comune di Cetraro, dopo un’attenta analisi della situazione cittadina e un proficuo confronto politico, hanno trovato una convergenza univoca per un rilancio della cittadina. All’unanimità, hanno individuato in Giovanni Del Trono la figura in grado di interpretare al meglio le esigenze del territorio, coniugando competenza amministrativa e visione strategica.

La proposta di candidatura a Sindaco nasce dalla valutazione delle sue comprovate qualità istituzionali, dal solido legame con il tessuto civico e sociale, e della sua capacità di sintesi. Un profilo, il suo, distante dai vecchi schemi, oggi più che mai necessario per affrontare le sfide di una comunità che guarda con determinazione al futuro. Giovanni Del Trono, con senso di responsabilità e dopo un confronto costruttivo con i rappresentanti delle forze coalizzate, ha accettato l’investitura: sarà dunque lui a guidare la coalizione.

