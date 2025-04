“Dove e quando è morto Hitler?”: la fine del Führer e quelle teorie sulla fuga in un incontro a Reggio Calabria

StrettoWeb

Il prossimo 30 aprile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, sarà disponibile la seconda conversazione facente parte del ciclo di incontri, organizzati dal Circolo Culturale “L’Agorà” sul tema “1945-2025: 80° anniversario fine della seconda guerra mondiale”. In occasione dell’ottantesimo anniversario della fine delle ostilità della seconda guerra mondiale e della liberazione dall’oppressione e dalle dittature in tutto il mondo, si stanno organizzando conferenze e manifestazioni. Anche il Circolo Culturale “L’Agorà, pur nel suo piccolo, ha inteso dare un contributo, organizzando una serie di momenti di riflessione su tale periodo storico che si protrarrà per tutto il mese di aprile.

In tale ciclo di conferenze ci saranno diversi momenti di approfondimento che coinvolgeranno studiosi, ricercatori, accademici, istituti culturali e l’analisi di una serie di lavori multimediali realizzati dal Circolo Culturale “L’Agorà” che tratteranno diversi aspetti del periodo storico in argomento. Il sodalizio organizzatore reggino ricorda che, a seguito della scomparsa del Santo Padre, la quarta conversazione sul tema in argomento sarà tenuta prossimamente, mentre mercoledì 30 aprile si terrà il quinto appuntamento avente come tema “1945-2025: 80° anniversario fine della seconda guerra mondiale” organizzata dal Circolo Culturale organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”.

Il nuovo incontro tratterà il tema “Dove e quando è morto Adolf Hitler?”. A tal proposito, il sodalizio organizzatore precisa che la conversazione in argomento, riveste caratteri prettamente storici, ripercorrendo cronologicamente le varie chiavi di lettura da parte di storici, accademici, detective internazionali, cacciatori di nazisti, scienziati forensi, giornalisti investigativi, militari. Nessun richiamo di propaganda a regimi totalitari, di discriminazione di odio razziale, ma soltanto ripercorrere le varie interpretazioni di studiosi a riguardo le circostanze ed il luogo della morte del dittatore nazista.

Pillole storiche

Il 30 aprile 1945 Adolf Hitler, il principale criminale di guerra del XX secolo, si suicidò. Oggi il suicidio di Hitler è un fatto noto, ma ci sono ancora esperti convinti che sia fuggito. Per la storia ufficiale Adolf Hitler si è tolto la vita il 30 aprile del 1945, nel führerbunker , per non cadere prigioniero dell’Armata Rossa. Secondo altre teorie che trovano nuovo slancio tra documenti segreti ed ex-Cia, il dittatore sarebbe fuggito in Sud America. Diverse sono state, con lo scorrere del tempo, le varie teorie a tal riguardo. Di recente quella di Bob Baer, ex agente della Cia e ultima voce di una teoria del complotto secondo cui il Führer sarebbe riuscito a lasciare la Germania nell’aprile 1945 per rifarsi una vita in America Latina. Con lo scorrere delle lancette del tempo, tanti i colpi di scena, che non hanno ancora messo la parola fine a questa sinistra figura, autore di morte e distruzione, nonché lo sterminio di massa di esseri umani, solo per le loro diversità (idee politiche, religiose) e le cui cifre oscillano tra i 5 e 6 milioni.

L’incontro

Alla nuova conversazione, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”, si registra la presenza di Gianni Aiello, Presidente del Circolo Culturale “L’Agorà”, tratterà il tema “Dove e quando è morto Adolf Hitler?”. Il relatore, nel corso dell’incontro, esporrà le varie ipotesi degli storici, accademici, detective internazionali, cacciatori di nazisti, scienziati forensi, giornalisti investigativi, militari. Tale inchiesta apre degli spiragli di luce su uno dei più grandi misteri della Storia del XX secolo: quello legato alla morte di Adolf Hitler, evento, che a far data dal 30 aprile del 1945, rappresenta a tutt’oggi, un mistero non ancora risolto, caratterizzato con lo scorrere del tempo, da diversi colpi di scena, un enigma ancora da risolvere su questa parte della Storia dove non è ancora stata scritta la parola ‘fine’. Il quinto appuntamento si è concluderà con il reportage “Pietra d’inciampo”.

