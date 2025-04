“Donne che costruiscono”: al via a Reggio Calabria il programma di mentorship per futuri ingegneri e architetti

StrettoWeb

Prende il via “Donne che costruiscono”, un innovativo programma di mentorship promosso da AIDIA – Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti, sezione di Reggio Calabria. L’iniziativa è pensata per accompagnare giovani donne verso una carriera consapevole e appassionata nei settori dell’ingegneria e dell’architettura, grazie al confronto diretto con professioniste affermate del settore.

Il programma si articola in incontri tematici gratuiti, previsti nei mesi di maggio e giugno 2025, durante i quali mentor di alto profilo guideranno le partecipanti in un percorso di crescita professionale e personale. Ogni appuntamento sarà l’occasione per condividere esperienze, acquisire strumenti pratici e costruire una rete di relazioni autentiche e stimolanti.

Il bando è rivolto a: Diplomande interessate a ingegneria e architettura, Studentesse universitarie in ingegneria o architettura, Giovani professioniste del settore desiderose di rafforzare le proprie competenze e connessioni.

Le candidature possono essere presentate dal 14 aprile al 3 maggio 2025 compilando il modulo online disponibile al link: https://forms.gle/d1ZBfSjQDhQynwz58

Le selezioni saranno basate sulla motivazione e sugli obiettivi personali delle aspiranti mentee. Un’opportunità per ispirare e ispirarsi: “Donne che costruiscono” non è solo un programma di formazione: è un’occasione per incontrare modelli positivi, scoprire percorsi professionali non convenzionali e accrescere la fiducia in sé stesse.

Info e bando al link: https://aidia-italia.it/reggio-calabria-lancia-il-programma-di-mentorship-per-giovani-donne/

