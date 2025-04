La notte del Diavolo. Derby maledetto per l’Inter: il Milan vince 0-3 e vola in finale di Coppa Italia

StrettoWeb

“Se fosse sempre domenica“, cantava Vasco. “Se fosse sempre il derby“, canta Conceicao. Eh già, perché ogni volta che il Milan vede l’Inter, quest’anno, cambia pelle. Il derby di Milano, che per anni durante la gestione Pioli ha riservato più dolori che gioie, nella stagione più complicata del passato recente rossonero, è diventato l’unica nota lieta. In 5 incontri stagionali, il Milan non ha mai perso. Sono arrivate una vittoria e un pareggio in campionato, il trionfo in finale di Supercoppa, un pareggio e una vittoria in Coppa Italia.

La sfida di questa sera, senza dubbio, era quella più importante per una serie di motivi. Il Milan si giocava l’ultima chance di provare a salvare una stagione scellerata, nata male e che rischia di finire anche peggio. La possibilità di vincere la Coppa Italia, secondo trofeo stagionale, ed entrare in Europa League rappresenta l’ultima ancora di salvezza che non cancella il disastro fra campionato e Champions ma che, quantomeno, limita i danni.

Una gara attenta e cinica quella dei rossoneri, come quasi tutte quelle giocate contro l’Inter in stagione. La decide Jovic, bomber di scorta che regala il doppio vantaggio ai rossoneri, la chiude il solito Reijnders. L’Inter ci prova di rabbia e frustrazione ma non riesce a superare il muro di Maignan.

Per l’Inter svanisce il sogno Triplete ma viene messo da parte l’obiettivo meno importante. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno davanti un tour de force micidiale, essendo ancora in lotta per due obiettivi enormi: la Champions League, con il doppio confronto con il Barcellona che mette in palio la finale; il campionato, con il testa a testa serrato con il Napoli dell’ex Antonio Conte. Due obiettivi che danno la dimensione attuale dell’Inter, in grado di sedersi al tavolo con le big d’Europa e in lotta per confermare lo Scudetto, impresa mai riuscita a nessuno dopo il recente ciclo della Juventus.

Un confronto dal quale il Milan, mettendo da parte la vittoria di questa sera, ne esce ridimensionato. Negli ultimi anni l’universo calcistico di Milano sembra essersi capovolto. L’Inter, nata come ‘Internazionale’, per l’appunto, si è italianizzata con Marotta presidente, Inzaghi allenatore, e un folto gruppo di italiani formato da Acerbi, Bastoni, Dimarco, Darmian, Barella e Frattesi che costituisce un importante blocco della Nazionale; il Milan ha abbandonato progressivamente la sua grande tradizione tricolore passando a una società americana, allenatori stranieri e una rosa in cui tra americani, portoghesi, messicani, nigeriani, spagnoli, francesi, serbi, inglesi e brasiliani i pochi italiani presenti sono relegati fra panchina e tribuna con il solo Gabbia titolare.

Lo specchio dei tempi moderni in cui l’Inter insegue grandi obiettivi e al Milan resta solo la gioia di vincere i derby.

Inter-Milan 0-3: il racconto del match

L’Inter fa la partita, schiaccia il Milan nella sua metà campo, colpisce una traversa con Dimarco e mette pressione ai rossoneri che provano qualche timida ripartenza appoggiandosi a uno spento Leao. Ma a furia di sprecare occasioni, l’Inter la paga: al 36′ Jimenez mette dentro dalla destra, Jovic svetta di testa al centro dell’area e firma lo 0-1.

Nella ripresa ancora Jovic per lo 0-2: pallone sporco al centro dell’area dopo un corner, l’attaccante serbo se la ritrova lì e la spinge dentro per il più facile dei gol. Milan che, poco dopo, si divora lo 0-3 con Jimenez che davanti a Martinez cicca clamorosamente il pallone. Il terzo gol arriva all’85’: Leao imbuca per Reijnders che incrocia e batte Martinez per lo 0-3. I rossoneri staccano il pass dalla finale contro la vincitrice della gara fra Bologna ed Empoli (andata 3-0 per i felsinei).

