Decreto Sicurezza, Falsetta: “inaccettabili scontri tra facce della stessa medaglia”

“Inaccettabili le opposizioni al “Decreto Sicurezza”. Stiamo davvero travalicando il limite, non certo per via del decreto, ma per quell’inettitudine a riconoscere facce della stessa medaglia: Forze dell’Ordine, Militari, Magistratura. Tutte incarnano una funzione e insieme costituiscono il punto di equilibrio della società. Destabilizzarlo significa gettare le basi del disordine sociale e creare così un problema che invece non dovrebbe esistere. E’ infatti irrazionale contestare un decreto che contiene misure di tutela per le Forze dell’Ordine e un ampliamento del paradigma penale“.

Così in una nota Filomena Falsetta, Gran Priore per la Calabria del Sovrano Ordine Monastico Militare dei Cavalieri Templari Federiciani.

