Dalla Calabria al miracolo medico: salvata la gamba a un giovane migrante grazie a un intervento senza precedenti

Ha rischiato di perdere la gamba e, con essa, ogni possibilità di ripartire. Onya (nome di fantasia), giovane migrante nigeriano arrivato in Calabria nel 2017, è stato protagonista di una straordinaria vicenda medica e umana che ha avuto il suo epilogo positivo al Policlinico Gemelli di Roma. Dopo essere sbarcato sulle coste calabresi, Onya aveva trovato un lavoro come operatore ecologico in una città del Lazio. Ma un incidente, all’apparenza banale — una caduta in una buca coperta da un compensato — ha segnato l’inizio di un incubo: una grave infezione ossea alla gamba destra, aggravata da mesi di cure frammentarie e antibiotici inefficaci. La diagnosi finale è stata devastante: osteomielite post-traumatica, con presenza di batteri “mangia-carne” che avevano intaccato muscoli, tessuti e ossa fino alla caviglia.

L’unica soluzione sembrava l’amputazione, ma Onya ha rifiutato con determinazione. A quel punto, è partita una vera e propria gara di solidarietà e competenza da parte dell’équipe del Gemelli, guidata dagli ortopedici Carlo Perisano ed Elisabetta Pataia. I medici hanno optato per un intervento innovativo e mai descritto in letteratura: la rimozione di tutta la parte infetta e una complessa ricostruzione dell’arto con una tecnica microchirurgica all’avanguardia.

L’operazione ha richiesto diversi interventi nel corso di un anno, durante i quali sono stati utilizzati lembi muscolo-cutanei e ossei prelevati dallo stesso paziente. In particolare, è stato eseguito un innesto cosiddetto “chimera”, collegando più lembi a un solo vaso arterioso con precisione microscopica. La parte mancante della tibia e dell’astragalo è stata poi ricostruita con porzioni di perone e fissata con viti ortopediche e un supporto esterno.

Oggi Onya cammina con le stampelle e vive in una casa famiglia, assistito dai servizi sociali. La sua gamba è salva, così come la speranza di una nuova vita. Un caso clinico eccezionale, che conferma l’eccellenza della chirurgia ortoplastica del Gemelli e l’importanza di un approccio multidisciplinare in grado di ridare futuro anche a chi arriva da un passato segnato dalla sofferenza e dalla marginalità.

