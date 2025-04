Cultura della Legalità, i Carabinieri di Messina incontrano gli studenti

StrettoWeb

Prosegue con costante impegno il progetto della “cultura della legalità” promosso dall’Arma dei Carabinieri con l’obiettivo di accrescere, nelle nuove generazioni, quella indispensabile consapevolezza del doveroso rispetto del prossimo e delle norme che regolano la vita quotidiana. In tale contesto, nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno incontrato studenti e studentesse dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Catalfamo”, della Scuola Primaria di Itala e della Scuola Media e Elementare “Francesco Giacobbe” di Scaletta Zanclea, offrendo loro un’opportunità di confronto diretto su tematiche fondamentali quali il rispetto delle regole, la prevenzione dei reati e il valore della legalità nella società.

Nel corso degli incontri, i militari hanno illustrato il loro quotidiano impegno per garantire sicurezza e giustizia, raccontando esperienze concrete e fornendo spunti di riflessione ai giovani, affinché possano sviluppare una maggiore consapevolezza sul ruolo della legalità nella vita di tutti i giorni. Sono stati affrontati diversi argomenti di grande attualità e rilevanza sociale, tra cui il concetto di legalità, il bullismo e cyber bullismo, nonché delle conseguenze derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti e di molti altri fenomeni di devianza tra cui la ludopatia.

Gli incontri hanno rappresentato un’occasione preziosa per avvicinare i giovani alle Istituzioni e per rafforzare il rapporto di fiducia tra i cittadini e le Forze dell’Ordine.

Studentesse e studenti hanno partecipato attivamente, ponendo domande e condividendo riflessioni sulle tematiche trattate, dimostrando grande interesse e sensibilità verso i valori della legalità e della giustizia. L’Arma dei Carabinieri continua così a investire nella formazione delle nuove generazioni, nella convinzione che la diffusione della cultura della legalità rappresenti un pilastro fondamentale per la crescita civile e sociale del territorio. Attraverso questi incontri, si punta a educare i giovani affinché diventino cittadini consapevoli e responsabili, capaci di contribuire al miglioramento della società in cui vivono.

