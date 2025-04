Crotone, sospesa l’erogazione del servizio idrico: i motivi

StrettoWeb

Il Consorzio di Bonifica della Calabria ha comunicato che “per eseguire l’installazione della nuova valvola a fuso presso l’interconnessione esistente nell’impianto idroelettrico della “Vasca Barretta” in accordo con la società Idroelettrica Ionica sospenderà il flusso idrico (verso la città di Crotone) a partire dalle ore 18.00 di oggi 7 aprile 2025. Nel contempo saranno attivate le procedure al fine di garantire la fornitura idrica di soccorso della risorsa grezza dell’invaso S. Anna”.

“Alla luce di quanto esposto la Sorical provvederà ad eseguire le opportune manovre per alternare la portata disponibile tra i serbatoi di Vescovatello Alto e Vescovatello basso, al fine di ridurre al minimo gli inevitabili disservizi per l’utenza finale. Pertanto a partire dalla serata di oggi e fino alla mattinata del 9 aprile si potranno registrare in città riduzioni e/o interruzioni del servizio idrico”.

