Corrireggio 2025, ufficializzati tutti i vincitori: oggi le premiazioni

È unanime il sentore che sia stata un’edizione davvero speciale quella della Corrireggio 2025, che conclude il suo ricco programma con le consuete premiazioni che si svolgeranno oggi a partire dalle ore 17 presso il Salone del palazzo “C. Alvaro” della Città Metropolitana in Piazza Italia a Reggio Calabria. È intanto ancora viva l’emozione collettiva che la giornata del 25 aprile podistico ha riservato, con il susseguirsi di momenti toccanti quali la presentazione al numeroso pubblico di spettatori assiepato alla partenza dell’olimpionico Totò Antibo, figura iconica dello sport nazionale e internazionale che ha dato il via alla gara, o il minuto di toccante e avvolgente silenzio dedicato a Papa Francesco.

Ad essere premiati oggi pomeriggio saranno i vincitori assoluti e di categoria sia relativa alla competizione agonistica sia a quella a passo libero aperta alla partecipazione di tutti. Non mancherà, accanto all’assegnazione di alcuni premi speciali, il tradizionale sorteggio tra tutti i partecipanti che presenteranno il pettorale di gara.

Non è stata impresa facile stilare la classifica dei concorrenti giunti al traguardo su un numero di circa 3600 tra partenti e passati al viraggio. Complessivamente gli iscritti alla gara tra partecipanti e non partecipanti supera la soglia straordinaria di circa quattromila. In tanti, infatti, pur non partecipando alla gara per pigrizia o per vari impedimenti, hanno voluto iscriversi lo stesso già nei giorni precedenti per il legame con l’evento più amato della primavera reggina e il semplice piacere di esserci, ritirando il pacco gara con maglietta, pettorale, tonno Callipo, adesivo e gadget vari.

Il numero eccezionale di partecipanti alla corsa/camminata ha richiesto al Team Corrireggio, composto interamente da volontari, un lavoro impegnativo per redigere le classifiche della non competitiva. Un lavoro supportato dall’impiego di telecamera e dall’ausilio anche di giudici e cronometristi.

È toccato infine al Comitato Regionale della FIDAL – Federazione italiana di Atletica Leggera effettuare il controllo finale per accertarsi che tra i vincitori non ci fossero atleti di categoria “competitiva”. Ciò ha portato ad esclusioni che hanno in parte modificato l’ordine d’arrivo precedentemente redatto dal Team organizzativo.

Questa la lista definitiva dei vincitori:

1° ASSOLUTO MASCHILE – MEDURI ANDREA (1988 – CAT. ANNI 35-44) tempo 14’30”.14

(1988 – CAT. ANNI 35-44) tempo 14’30”.14 2° ASSOLUTO MASCHILE – SCORDO GIUSEPPE (1994 – CAT. ANNI 20-34) tempo 15’26”.55

(1994 – CAT. ANNI 20-34) tempo 15’26”.55 3° ASSOLUTO MASCHILE – JOBE MOMODOU HABIB (2002 – CAT. ANNI 20-34) tempo 16’52”.17

1ª ASSOLUTA FEMMINILE – IOCULANO TERESA (1983 – CAT. ANNI 35-44) tempo 19’03”.38

(1983 – CAT. ANNI 35-44) tempo 19’03”.38 2ª ASSOLUTA FEMMINILE- FERRI SARA (1985 – ANNI 35-44) tempo 20’33”.49

(1985 – ANNI 35-44) tempo 20’33”.49 3ª ASSOLUTA FEMMINILE-ROMANO’ FRANCESCA (2005 – ANNI 20-34) tempo 21’11”.31

Primi classificati delle previste categorie di gara

UOMINI A) nati dopo il 2014 ANNI 0-11 ALOI GIUSEPPE (2014) B) dal 2013 al 2012 ANNI 12-13 LABATE VINCENZO SERGIO (2012) C) dal 2011 al 2010 ANNI 14-15 FEDELE MARCELLO (2010) D) dal 2009 al 2008 ANNI 16-17 SOLINAS GIANFILIPPO (2009) E) dal 2007 al 2006 ANNI 18-19 DE STEFANO GABRIELE (2007) F) dal 2005 al 1991 ANNI 20-34 FALLETTI FRANCESCO (1995) G) dal 1990 al 1981 ANNI 35-44 LUCA’ DANIELE (1990) H) dal 1980 al 1971 ANNI 45-54 ANDRIA ALESSANDRO (1975) I ) dal 1970 al 1961 ANNI 55-64 TALIA ANTONIO (1968) L ) dal 1960 al 1951 ANNI 65-74 LOGIUDICE FRANCESCANTONINO (1956) M) dal 1950 e precedenti ANNI 75 e oltre TRIPODI VINCENZO (1942)

DONNE A) nate dopo il 2014 ANNI 0-11 PANSERA KAREN (2015) B) dal 2013 al 2012 ANNI 12-13 ROMANO ALESSANDRA (2013) C) dal 2011 al 2010 ANNI 14-15 FORTUGNO VIVIANA (2010) D) dal 2009 al 2008 ANNI 16-17 ARBITRIO ANNA (2009) E) dal 2007 al 2006 ANNI 18-19 MOTTA CHIARA (2006) F) dal 2005 al 1991 ANNI 20-34 BRANCA GRAZIANA (1993) G) dal 1990 al 1981 ANNI 35-44 FERRARO CRISTINA (1983) H) dal 1980 al 1971 ANNI 45-54 FALCOMATÀ MIRIAM (1975) I ) dal 1970 al 1961 ANNI 55-64 PRIGOLITI CATERINA (1970) L ) dal 1960 al 1951 ANNI 65-74 PENNISI MARIA GRAZIA (1956) M) dal 1950 e precedenti ANNI 75 e oltre DE LUCA CONCETTA (1950)

