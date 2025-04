Corrireggio 2025: Tutti in gioco! Sport e inclusione al Tempietto | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Dopo il rinvio causa maltempo dello scorso 16 aprile, nel pomeriggio odierno, martedì 22 aprile, il Parco Urbano del Tempietto ha ospitato “Tutti in gioco!“, il primo evento della Corrireggio 2025. Un pomeriggio dedicato all’attività all’area aperta con atleti normodotati e con disabilità che hanno unito le forze in un clima di condivisione, partecipazione e divertimento. Svolte attività legate a: basket, tiro a segno, bocce, vela e molte altre. Spazio anche alla presentazione di un drone in grado di raccogliere rifiuti in mare.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio di importanti enti e istituzioni, tra cui: Sport e Salute, CONI Calabria, Centro Sportivo Italiano, Comitato Italiano Paralimpico, Regione Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Comune di Reggio Calabria e Service Sport e Sociale del Lions International. Hanno, inoltre, aderito già numerose realtà sportive e associative del territorio, tra cui: Lega Navale Italiana, ASD Stingers, Aleandre Basket, Il Dado Basket, ASD Andromeda, ASD New Basket Tiger Gioia Tauro, ASD Michele Viola, Team Calabria “Special Olympics”, ASD Aquilone, Circolo Velico di Reggio Calabria, Gli Angeli di Pollicino APS e Atletica Brothers.

Una menzione speciale ai testimonial dell’evento, gli atleti della squadra della Reggio Basket In Carrozzina, che con la loro presenza e il loro esempio rappresentano al meglio i valori di determinazione, inclusione e passione sportiva che l’iniziativa ha voluto promuovere.

