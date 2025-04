E adesso Corri, Reggio! La partenza della corsa sul Lungomare | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Sono partiti! Ha preso il via dal Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria la Corrireggio 2025, ormai celebre e tradizionale festa che unisce sport, solidarietà ed ecologia nel giorno del 25 aprile, festa della Liberazione. La 43ª edizione è stata dedicata alla memoria di Papa Francesco, scomparso lo scorso lunedì, figura di grande spessore umano e religioso, grande appassionato di sport ma anche attento all’ambiente e alla solidarietà, valori che lo accomunavano alla corsa reggina. Alle 09:00 il raduno presso la Stele del Lungomare Falcomatà, al via il colorato processo delle iscrizioni, poi lo start ufficiale della gara intorno alle 11.10.

Confermato il percorso della scorsa edizione, con arrivo finale, su due corsie diverse per la gara competitiva e per quella non competitiva adeguatamente segnalate, nel Piazzale Waterfront (Arena Lido). La gara podistica competitiva coprirà una distanza complessiva di 9,5 km. La corsa a passo libero non competitiva si svolgerà invece lungo il percorso di 4,5 km. Tantissimi, come sempre, i partecipanti, fra i quali 780 Carabinieri della Scuola Allievi di Reggio Calabria che correranno sul Lungomare Falcomatà. Prima della partenza, le performance dei Pagliacci Clandestini e del team di ginnaste dell’ASD Restart, nonchè il Corridoio di Pace con i pattinatori e le pattinatrici della Società Calabria.

Consegnato il Premio Corrireggio alle Virtù Civiche, che tradizionalmente dà riconoscimento pubblico ad associazioni e cittadini che si sono contraddistinti per il loro impegno concreto di carattere ambientale, sociale, culturale, sportivo; il Premio Corrireggio Venticinque Aprile, riconoscimento ad associazioni e cittadini per la capacità di resilienza; il Premio Speciale U.N.V. S. – Corrireggio ai Veterani dello sport 2023 “Nino Costantino” a ex atleti che si sono distinti nella storia dello sport.

