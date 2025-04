Coppa Italia, senza storia la “semifinale inaspettata”: il Bologna ne fa 3 ad Empoli e ipoteca la finale

StrettoWeb

Era la favorita. E vince. Anzi, stravince. Si è giocata questa sera la gara d’andata di una delle due semifinali di Coppa Italia, quella “inaspettata” tra Empoli e Bologna, in grado di eliminare alcune big prima di arrivare a giocarsi una chance storica. Sicuramente per i toscani, per la prima volta in semifinale, mentre i felsinei ci ritornano dopo 26 anni (l’ultima volta nel 1999, eliminati dalla Fiorentina). La gara rispecchia i valori del campo, delle rose e anche i momenti in campionato: dopo mezz’ora, infatti, gli ospiti sono già sullo 0-2, per via delle reti di Orsolini e Dallinga, che poi fa doppietta nella ripresa, per lo 0-3 finale.

Il Bologna, difatti, e a meno di clamorosi ribaltoni, si regala la finale di Coppa Italia, a cui accede dopo circa 50 anni (1973-1974). Incontrerà una tra Inter e Milan, che domani si affrontano nel match d’andata. All’Empoli, a prescindere dal risultato, resta una serata storica. Bellissima la coreografia del “Castellani”. Ai toscani non resta che tentare l’impresa al ritorno, mentre in campionato c’è una salvezza da conquistare.

