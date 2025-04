Coppa Italia, il Bologna liquida l’Empoli: in finale contro il Milan

StrettoWeb

Dopo la vittoria del Milan contro l’Inter, uno 0-3 inaspettato per il divario visto in campionato, ma altresì prevedibile per quanto visto nelle ultime 3 stracittadine in cui i rossoneri non hanno mai perso, questa sera è andata in scena la seconda semifinale di Coppa Italia dalla quale è venuta fuori l’altra finalista. Lo 0-3 del “Castellani” aveva messo una seria ipoteca sull’esito della doppia sfida, al ritorno è arrivato il timbro finale. Il Bologna ha superato l’Empoli andata e ritorno, rifilando ai toscani 5 gol complessivi, e staccando il pass per l’ultimo atto del torneo.

Tre reti all’andata, altre tre al ritorno, distribuite però in maniera diversa: la gara si è conclusa 2-1. Apre l’ex Reggina Fabbian al 7′, Kovalenko al 33′ prova a riaprire la gara seppur le speranze per gli azzurri fossero appese a un filo sottile, tagliato con le forbice da Dallinga all’86’ con la rete che ha chiuso la contesa.

Il Bologna vola in finale di Coppa Italia alla ricerca del terzo trofeo della sua storia dopo le vittorie del 1936-1937 e del 1969-1970. Dall’altro lato il Milan proverà a non far naufragare la stagione portandosi a casa il secondo trofeo dell’era Conceicao (che spera di salvare la panchina) e anche un biglietto per l’Europa League dalla ‘porta sul retro’.

