Consorzio Olio di Calabria IGP pronto per il TuttoFood Milano

Il Consorzio Olio di Calabria IGP si prepara a essere una delle principali attrazioni dell’edizione 2025 di TuttoFood Milano, la rinomata fiera internazionale dedicata all’industria agroalimentare. Dal 5 all’8 maggio, gli esperti del settore e gli appassionati del gusto potranno visitare il Consorzio presso il Padiglione 14, Isola F31, postazione numero 86.

Presso lo spazio espositivo, i rappresentanti del Consorzio Olio di Calabria IGP racconteranno le qualità uniche dell’olio calabrese, un prodotto che incarna l’eccellenza del territorio. Si parlerà delle varietà di olive, delle tecniche di produzione e dell’importanza della certificazione IGP (Indicazione Geografica Protetta) per garantire qualità e autenticità.

TuttoFood Milano rappresenta un’occasione straordinaria per mettere in luce il valore di questo prezioso condimento e consolidare la sua posizione sui mercati nazionali e internazionali. Il Consorzio avrà la possibilità di interagire con buyer, chef, giornalisti e operatori del settore, mostrando come l’olio calabrese sia non solo un alimento, ma un elemento culturale e un simbolo del patrimonio regionale.

“Non perdete l’opportunità di vivere un viaggio sensoriale unico e scoprire perché l’Olio di Calabria IGP è una scelta d’eccellenza”, il messaggio del Presidente Massimino Magliocchi. Il team del Consorzio vi aspetta al Padiglione 14, Isola F31, postazione 86 per celebrare il gusto, la tradizione e l’innovazione.

