Il Consorzio Bivongi DOC porta la Calabria al VINITALY 2025: vino, territorio e passione

Anche quest’anno, il Consorzio Bivongi DOC sarà protagonista al VINITALY 2025, il prestigioso salone internazionale del vino è appena iniziato a Verona da domenica fino al 9 aprile. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del vino e per chi desidera scoprire le eccellenze vitivinicole italiane. Presso il Padiglione 12, Stand 27, il Consorzio Bivongi DOC ha iniziato ad accogliere i visitatori con una selezione dei suoi vini, autentica espressione di un territorio unico, ricco di storia e tradizione. “Sarà un’occasione speciale per degustare i vini Bivongi DOC e immergersi nella cultura vitivinicola calabrese, grazie alla presenza di alcuni consorziati che racconteranno in prima persona il loro impegno e la passione che mettono nella produzione di questi vini straordinari”, fanno sapere dal Consorzio.

L’iniziativa è finanziata dal FEASR – PSR Calabria 2014/2020, Misura 3, Intervento 3.2.1. Questo supporto sottolinea l’importanza di promuovere e valorizzare le eccellenze locali, contribuendo a far conoscere il territorio calabrese e le sue tradizioni vitivinicole a livello internazionale.

“Non perdete l’opportunità di visitare lo stand del Consorzio Bivongi DOC al VINITALY 2025 e di vivere un’esperienza unica tra sapori, storie e passione. Vi aspettiamo”, il messaggio del presidente Adele Anna Lavorata, presente in fiera, insieme a tutti i consorziati.

Anche per questa edizione sono previste tante degustazioni e soprattutto informazioni, curiosità, talk ed appuntamenti importanti per far conoscere al meglio le potenzialità del prodotto in primis e di un territorio meraviglioso che vuole attirare visitatori e turisti, non solo per il vino.

