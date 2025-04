Coni Calabria, il sindaco di Motta ringrazia Condipodero e augura buon lavoro a Tino Scopelliti

StrettoWeb

“Congratulazioni a Tino Scopelliti e sinceri auguri di buon lavoro quale nuovo presidente del Coni Calabria. Un settore, quello dello sport, fondamentale per lo sviluppo culturale, professionale, turistico e quindi economico del nostro territorio. Senza dimenticare l’aspetto della salute e del benessere, con importanti ricadute anche sul sistema sanitario, e l’aspetto sociale con l’aggregazione e la crescita reciproca delle comunità locali. Tino Scopelliti, forte di una solida esperienza maturata nel mondo dello sport e già rappresentante di istituzioni sportive che hanno raggiunto traguardi importanti, saprà alimentare la fiamma dello sport calabrese promuovendone ogni suo aspetto”. È quanto dichiara il sindaco Giovanni Verduci commentando i lavori del Consiglio regionale elettivo del Coni Calabria che, lo scorso 12 aprile, si sono conclusi con l’elezione a Presidente di Tino Scopelliti.

“All’amico Maurizio Condipodero il ringraziamento dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità mottese per il proficuo lavoro svolto quale presidente del Coni Calabria degli ultimi tre mandati. Disponibile, attento e vicino alle esigenze dei territori senza distinzione alcuna, ha sempre risposto presente partecipando ad ogni evento e mettendo a disposizione i suoi uffici ed i suoi collaboratori per i procedimenti di competenza. In questi anni, avendo il nostro Comune ottenuto importanti finanziamenti per la promozione della pratica sportiva scolastica e non, il Coni è sempre stato un nostro valido ed autorevole interlocutore nell’esclusivo interesse soprattutto dei più giovani. Nelle cerimonie di inaugurazione di nuovi impianti e di consegna delle benemerenze, nei numerosi convegni sui temi specifici dello sport, Maurizio Condipodero ha sempre accettato di portare un suo personalissimo contributo di idee riuscendo a conquistare l’attenzione dei presenti”.

