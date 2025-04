Confsal Unsa 1° sindacato Funzioni Centrali in provincia di Reggio Calabria e in Calabria

StrettoWeb

La Federazione Confsal Unsa, è il primo Sindacato nel Comparto Funzioni Centrali nella Provincia di Reggio Calabria e in Calabria. Una grande soddisfazione, che ripaga la vicinanza del sindacato Confsal Unsa al personale, sempre pronto a dare delle risposte ai lavoratori. Il Segretario Regionale Antonino Iannò, evidenzia i risultati, che sono eccezionali. In Calabria, dove ancora mancano i dati di 7 seggi su 114, che non potranno cambiare l’esito delle consultazioni, i risultati sono i seguenti: Confsal Unsa 2218 voti, al 29,38%, CGIL FP 1237 voti, al 17,10%, FP CISL voti 1190, al 16,45%, UIL 1119, al 15,47, FLP voti 550, al 7,60, USB voti 527, al 5,29%, Confintesa 440 voti, al 6,08%, Altre sigle 52 voti, al 0,72%.

Tutte le Province della Calabria hanno risposto alla grande ed in alcune si è al primo posto. Si registrano dichiarazioni di qualche Sindacato che dichiara vittoria nel settore Giustizia nel distretto di Reggio Calabria, ma i dati sono impietosi, in quanto Confsal Unsa è il primo Sindacato, con 475 voti, con uno scarto di 141 voti sulla UIL PA.

Il dato delle Funzioni Centrali di Confsal Unsa è ancora più rilevante, in quanto dei 2218 voti riportati, 921 sono pervenuti in provincia di Reggio Calabria, ove il dato è definitivo, a fronte, nella stessa provincia di 516 voti della UIL PA, di 360 voti della CISL FP e di 288 voti della FP CGIL.

Un ringraziamento va espresso a tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato, dirigenti sindacali, candidati ed elettori e a coloro che si sono impegnati, l’organizzazione di queste elezioni.

