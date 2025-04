Cittanova, il 30 aprile concerto di Barreca e Nino Buonocore

StrettoWeb

Con il concerto pop sinfonico “Barreca live e Orchestra La Nuova Verdi – special guest Nino Buonocore”, in programma il 30 aprile alle ore 21.00 al Teatro “R. Gentile” di Cittanova, entra nel vivo il progetto promosso dall’Associazione Cantaré. L’Associazione di promozione sociale ha infatti messo in campo, in questi mesi, “Note di Inclusione – La Musica come Strumento di Integrazione”, un’iniziativa ampia e articolata finalizzata a promuovere, attraverso l’arte e la cultura, i valori dell’inclusione sociale, della cittadinanza attiva, della partecipazione e del volontariato, in sinergia con altre realtà associazionistiche, culturali e artistiche.

Grande attesa dunque per l’originalissimo live, a ingresso gratuito, che conquisterà sicuramente il pubblico in un crescendo di emozioni, all’insegna della musica e della condivisione.

Barreca, raffinato cantautore, appartiene pienamente, come gli è stato riconosciuto, alla musica d’autore italiana, ha all’attivo due album, apprezzati dalla critica e dal pubblico, e importanti collaborazioni artistiche. In questo live, sarà accompagnato da talentuosi musicisti: Riccardo Anastasi (tastiere), Alberto Catania (batteria), Davide Sergi (basso e contrabbasso), Attilio Costa (chitarre), Andrea Paternostro (sax), guest Lorenzo Albanese (fisarmonica).

L’Orchestra sinfonica, partner del progetto, diretta dai maestri Cettina Nicolosi e Andrea Francesco Calabrese, è composta da trenta elementi, che impreziosiranno il repertorio in programma.

L’ospite d’eccezione Nino Buonocore, – artista che ha scritto pagine importanti della storia della musica dagli anni ’80 in poi, icona della Musica Italiana d’Autore, amato dal grande pubblico per il suo stile autentico e ricercato, negli ultimi anni sta portando avanti un progetto di rivisitazione del suo repertorio in chiave jazzistica – sarà accompagnato dal pianista Pino Tafuto.

“La scaletta del concerto – per la direzione musicale e arrangiamenti del maestro Riccardo Anastasi – spazierà con brani tratti da “Dall’altra parte del giorno” ed “Eppure adesso suono” fino ai più recenti singoli “Prendersi così” e “Nei pensieri” di Barreca, sarà arricchita da cover della musica d’autore italiana e dai meravigliosi brani di Nino Buonocore, tra cui la celeberrima “Scrivimi”.

L’evento si avvale del patrocinio del Comune di Cittanova e della collaborazione dell’Associazione Turistica “ProLoco” Cittanova.

La forza del progetto “Note di Inclusione” risiede nella sua visione organica, che integra l’organizzazione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse quelle di promozione e diffusione del valore e della pratica del volontariato. Interazione sociale, educazione musicale, creatività, tradizione e contemporaneità: sono infatti i punti chiave di un percorso che coinvolgerà, in questi mesi, un ampio e vario pubblico.

L’obiettivo principale di “Note di Inclusione” è quello di creare spazi in cui la cultura sia riconosciuta come diritto e come strumento per il benessere collettivo, favorendo il protagonismo di soggetti fragili e la creazione di una comunità educante, accogliente e proattiva.

“Note di Inclusione – La Musica come Strumento di Integrazione” è un progetto finanziato dalla Regione Calabria e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

