Champions League, ai Quarti due vittorie inutili: passano PSG e Barcellona. E l’Inter…

Aston Villa e Borussia Dortmund vincono, ma è tutto inutile: in Semifinale di Champions League ci vanno Paris Saint Germain e Barcellona, quest’ultima che affronterà l’Inter in caso di passaggio del turno. Le gare di ritorno dei Quarti non hanno consentito a inglesi e tedeschi di ribaltare i risultati dell’andata. L’Aston Villa si è reso protagonista di una pazza rimonta, dopo l’avvio sprint dei transalpini, i quali si sono poi cullati sull’ampio vantaggio. Hakimi e Mendes portano i francesi sullo 0-2 alla mezz’ora, poi si fermano, forti del 3-1 dell’andata. Così sale in cattedra la squadra di casa, che ribalta tutto con Tielemans, McGinn e Konsa. All’ora di gioco è 3-2, ma nell’ultima mezz’ora non succede nulla. Lo score totale è di 4-5, passa il PSG, che troverà di fronte la vincente di Real Madrid-Arsenal, all’andata terminata 3-0 per i Gunners.

Nell’altra sfida, a partire forte è il Dortmund, che all’11 passa con Guirassy su rigore. In avvio di ripresa, la doppietta personale, ma c’è da rimontare un 4-0, impresa quasi impossibile. Che diventa totalmente impossibile con il 2-1 del Barcellona, per via dell’autorete di Bensebaini. A nulla serve la tripletta di Guirassy, che si porta a casa un pallone amaro. Una tripletta in un Quarto di finale non è da tutti, ma resta la delusione per l’eliminazione. I catalani troveranno di fronte chi staccherà il pass tra Inter e Bayern Monaco. Dopo la vittoria in Germania, i ragazzi di Inzaghi sono favoriti. Basterà non perdere a San Siro. In caso di sconfitta con un gol di scarto, saranno supplementari.

Champions League, i risultati dei Quarti di finale e il tabellone della Semifinale

Aston Villa- Paris Saint Germain 3-2 (1-3 all’andata, totale 4-5 )

(1-3 all’andata, totale ) Borussia Dortmund- Barcellona 3-1 (0-4 all’andata, totale 3-5)

Tabellone semifinali

Paris Saint Germain-Arsenal/Real Madrid

Barcellona-Inter/Bayern Monaco

