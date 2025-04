Celebrata a Reggio Calabria la Giornata Nazionale del Caduto, Mutilato e invalido per servizio

StrettoWeb

Partecipata la celebrazione della Giornata nazionale del caduto, mutilato ed invalido per servizio promossa dall’U.N.M.S. – Unione nazionale mutilati per servizio – della sezione provinciale di Reggio Calabria col patrocinio del comune reggino. L’evento svoltosi presso la Sala congressi dell’E’Hotel, alla presenza di Autorità civili e militari, di referenti dell’associazionismo attivo, è stato coordinato e moderato dal Commissario U.N.M.S di Reggio avv. Silvana Paratore che dopo aver illustrato la mission dell’Unione Nazionale Mutilati per Servizio che è la tutela di tutti coloro che alle dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali ed istituzionali, hanno riportato mutilazioni ed infermità in servizio e per causa di servizio militare e civile, ha dichiarato come la Giornata Nazionale del Caduto per Servizio sia una ricorrenza importante per onorare quanti hanno perso la vita o sono stati resi invalidi nell’assolvimento del proprio dovere istituzionale: Carabinieri, militari delle FF.AA., Agenti della Polizia di Stato, Guardie di Finanza, Agenti del Corpo della Polizia Penitenziaria, Guardie Forestali, Vigili del Fuoco, Vigili Urbani, Magistrati e tutti i dipendenti civili della Pubblica Amministrazione.

All’incontro apertosi con l’esecuzione dell’Inno di Mameli ed a seguire con l’inno ufficiale dell’U.N.M.S. composto dal Direttore della Banda nazionale dell’Esercito italiano, è intervenuta l’Assessora comunale alla legalità Palmenta Giuggi che ha portato i saluti del Sindaco di Reggio Calabria sottolineando la valenza sociale dell’evento a cui il Comune ha dato il patrocinio gratuito. Donata dall’amministrazione comunale la corona di fiori per il momento commemorativo al monumento ai caduti in servizio istituzionale eretto nel 1992 e sito in via Andrea Caridi. A seguire hanno preso la parola il Presidente dell’UNMS Nazionale cav. Uff. dott. Antonino Mondello che ha ringraziato il Commissario Unms di Reggio Calabria avv. Silvana Paratore per aver rimesso in moto la sezione reggina dell’ U.N.M.S. ritornata a tutti gli effetti operativa sul territorio. Di impegno a tutela dei mutilati, invalidi e caduti per servizio, di costituzione del comitato tecnico per l’avviamento diretto al lavoro delle persone con disabilità, ha parlato il Presidente del gruppo UNMS Regione Calabria Antonino Sabatino mentre dei risultati raggiunti, del lavoro di squadra espletato in sinergia con l’ UNMS di Reggio Calabria si è soffermato il Presidente dell’U.N.M.S. di Cosenza Carmine Vizza. Interesse ha altresì suscitato l’intervento del presidente nazionale della Fondazione ANMIL Sosteniamoli subito e Presidente ANMIL di Reggio Calabria Francesco Costantino che ha illustrato le attività dell’associazione nazionale fra lavoratori mutilati ed invalidi del lavoro cui è affidata la tutela e la rappresentanza delle vittime di infortuni sul lavoro, delle vedove e degli orfani dei caduti. Significativo il dato della crescita nella città reggina delle denunce per infortuni sul lavoro.

Tra gli insigni relatori intervenuti all’evento, la Direttrice provinciale dell’inps di Reggio Calabria dott.ssa Elisa Maria Spagnolo che ha parlato della riforma della disabilità. L’inps ha dichiarato è parte integrante del sistema di tutela e di sostegno che non si limita ad erogare prestazioni ma è presenza istituzionale costante vicina ai cittadini ed alle associazioni. Lo Stato ha il dovere imprescindibile di tutelare, di riconoscere e sostenere chi ha dovuto subire a causa del servizio prestato, un danno o una ferita. Interesse ed attenzione ha suscitato il suo intervento sul significato che ha voluto assumere la riforma della disabilità ed il nuovo paradigma della riforma nei confronti di chi ha un problema di salute che deve essere tutelato.

E’ stato intrapreso ha dichiarato la direttrice Inps, un percorso di innovazione, di semplificazione e di umanizzazione dei nuovi servizi INPS attraverso l’elevazione di forme di erogazione del servizio di consulenza. In collegamento da remoto il secondo relatore, il Presidente della Fand- Federazione tra le Associazioni nazionali delle persone con disabilità regione Calabria- Maurizio Simone, che si è soffermato sui bisogni del territorio e su una programmazione concertata con il mondo del terzo settore sottolineando come in alcune aree manchi la dignità del welfare che dipende anche dall’inclusione sanitaria. Bisogna costruire condizioni concrete affinchè le persone con disabilità possano vivere una vita autonoma e partecipativa.

Tra gli altri interventi quelli del dott. Nicola Pavone coordinatore delle associazioni d’arma di Reggio Calabria che ha espresso un plauso per l’interessante iniziativa, di Pietro Testa dell’unione nazionale italiana ciechi ed ipovedenti ( UICI), di Ilaria Danna presidente dell’ASD Reggio Calabria basket in carrozzina, di Vincenzo Carrozza socio UNMS Reggio Calabria che ha parlato di accoglienza, di disponibilità, di coinvolgimento attivo dei soci nei vari incontri e nelle diverse iniziative della nuova sezione UNMS di Reggio Calabria.

La cerimonia si è conclusa con la lettura della preghiera del caduto, mutilato ed invalido per servizio ed a seguire con un momento conviviale.

