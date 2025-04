Catanzaro, tir con tachigrafo truccato: la Polizia Stradale scopre sistema di manipolazione

StrettoWeb

Sequestrato dalla Polizia Stradale di Catanzaro un tachigrafo digitale modificato a bordo di un autoarticolato. Gli agenti della Polstrada, nei giorni scorsi, hanno fermato e sottoposto a controllo un veicolo in transito lungo la Ss 280 dei ‘Due Mari’. Durante le verifiche, i poliziotti hanno notato alcune anomalie nelle registrazioni delle accelerazioni e decelerazioni del mezzo e, dopo aver ispezionato il mezzo, hanno rinvenuto, nascosto nella cabina, un radiocomando che interferiva sullo spegnimento del tachigrafo digitale mentre il veicolo era in movimento.

Il giorno successivo, l’autoarticolato è stato portato in un’officina specializzata dove, all’esito di ulteriori accertamenti, è stato trovato, all’interno del cruscotto, un kit di attivazione e disattivazione del funzionamento del tachigrafo digitale tramite impulso da telecomando manuale. Il dispositivo è stato rimosso, sequestrato e consegnato alla magistratura. Inoltre, l’autista è stato deferito alla Procura per il reato di rimozione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, nonché per aver modificato senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza e controllo.

