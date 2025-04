Catanzaro: Rosaria Di Blasi è il nuovo Capo della Squadra Mobile

StrettoWeb

Rosaria Di Blasi è il nuovo Capo della Squadra Mobile di Catanzaro. Subentra a Gianluca Aurilia, che ha assunto l’incarico di dirigente di un Commissariato della Questura di Napoli. Di Blasi è laureata in Giurisprudenza, con abilitazione alla professione forense, in Scienze dell’investigazione ed in Scienze della Pubblica amministrazione. Ha frequentato la sezione 287 presso FBI National Accademy a Quantico, negli Stati Uniti.

“Entrata nei ruoli della Polizia di Stato nel mese di dicembre del 2003 – riferisce un comunicato della Questura di Catanzaro – nella sua carriera ha consolidato notevole esperienza professionale, ricoprendo diversi incarichi di responsabilità, tra i quali Commissario Capo addetto all’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Palermo, responsabile settore operativo e reparti speciali, dal 2009 al 2012; Vice Questore aggiunto dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Messina dal 2014 al 2016 e successivamente Dirigente di tre Sezioni della Squadra Mobile sempre di Messina (criminalità extracomunitaria e prostituzione; reati contro la persona, in danno dei minori e reati sessuali; reati contro il patrimonio e contro la Pubblica amministrazione). Promossa Vice Questore, è stata assegnata alla Direzione centrale Servizi antidroga, con l’incarico di Direttore della seconda Sezione – Italia Centrale e del terzo Servizio operazioni antidroga, da aprile del 2019 a luglio del 2020. Assegnata alla Direzione centrale anticrimine, fino a dicembre del 2023, è stata nominata Direttore della prima Sezione – Affari Generali, della prima Divisione – Servizio Centrale Anticrimine, e della quarta Sezione -Reati contro la persona. Successivamente, fino a dicembre del 2023, ha svolto l’incarico di Direttore della Sezione investigativa del Servizio centrale operativo di Bari”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.