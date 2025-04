Catanzaro, si è riunita la Commissione Pari Opportunità: si è parlato del valore e del significato della poesia

StrettoWeb

Ancora un appuntamento per la commissione Pari Opportunità del Comune di Catanzaro. Nei giorni scorsi, infatti, la presidente della Commissione Luciana Loprete e la commissaria Daniela Trapasso, hanno incontrato i ragazzi della Comunità Ministeriale di Catanzaro, di cui è direttore il dott. Massimo Martelli. All’incontro, incentrato sul valore e sul significato della poesia, era presente anche la poetessa Maria Caterina Nesticò, in qualità di rappresentante dell’Associazione Culturale “Circolo Letterario Nicola Caporale”, con la quale la CPO ha organizzato l’incontro.

Gli interventi

“Questo appuntamento – riferisce la presidente CPO Luciana Loprete -rientra nell’ambito di una serie di incontri che, già dallo scorso anno, stiamo organizzando con i ragazzi della Comunità grazie alla preziosa collaborazione e disponibilità del direttore Massimo Martelli. Quando si parla di pari opportunità è necessario ragionare a 360 gradi e abbiamo pensato che incontrare ragazzi con vissuti difficili rientrasse in quest’ottica. A questo seguiranno altri incontri che hanno l’obiettivo di trasmettere ai giovani ospiti di questa comunità la consapevolezza che, fuori quelle mura, c’è una parte della società che si vuole occupare di loro. In questa occasione abbiamo voluto parlare di poesia, ben sapendo che non sia un argomento facile, e lo abbiamo fatto con un’Associazione che si occupa proprio di poesia e letteratura”.

Nel corso dell’incontro sono state lette alcune poesie della poetessa Maria Caterina Nesticò che ha interagito direttamente con i ragazzi. “Non è facile parlare di poesia oggi, ed è ancora più difficile farlo in un contesto come questo – sostiene la Nesticò– ma ci abbiamo voluto provare. Fare poesia significa, in qualche modo, sognare e il sogno ci porta nel tempo del divenire, del cambiare, del crescere, del superare, del riuscire, dell’ottenere, del trasformare e del trasformarci. E questi ragazzi hanno davvero tanto bisogno di sognare”.

Alcuni ragazzi si sono cimentati nella lettura di poesie e, insieme, si è riflettuto sulle emozioni e sul come ognuno le vive. “È stata un’esperienza moto intensa quella di oggi – puntualizza Daniela Trapasso – che, personalmente mi ha insegnato tanto. Credevo di avere certezze che, però, si sono sgretolate durante il confronto con questi ragazzi. La situazione che vivono è sicuramente difficile per cui, per loro, parlare di poesia diventa davvero relativo. Però siamo certi di aver gettato un seme: alcuni ragazzi, a fine incontro, sfogliavano il libro di poesie di Maria Caterina e questo significa già qualcosa. Qualcuno aveva scritto già delle poesie anche se la timidezza gli ha impedito di recitarle. Quello che mi sono sentita di dire loro è di provare a non smettere di sognare un futuro migliore: il pensiero, il sogno sono l’espressione massima della libertà”. Nelle prossime settimane la Commissione Pari Opportunità del Comune di Catanzaro organizzerà nuovi incontri con i ragazzi ospiti della Comunità.

