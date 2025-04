Catanzaro, il Prefetto De Rosa in visita al comitato regionale della Croce Rossa

StrettoWeb

Una giornata di grande rilevanza istituzionale si è svolta a Caraffa di Catanzaro, dove il Centro di Mobilitazione Calabria del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana ha avuto l’onore di accogliere la visita del Prefetto di Catanzaro, dott. Castrese De Rosa. L’evento ha registrato la partecipazione di numerose autorità civili, a testimonianza della centralità e dell’importanza che il Centro riveste nel tessuto istituzionale e operativo della regione. Ad accogliere il Prefetto sono stati il Presidente Regionale della Croce Rossa Italiana, dott. Gianfranco Arcuri, il Comandante del CdM Calabria, Capitano Silvestro Passarelli, la Vice Presidente, dott.ssa Helda Nagero, il Consigliere, avv. Antonio Bosco, e l’Ispettrice Regionale Calabria del Corpo delle Infermiere Volontarie, Cinzia Fabiano.

Dopo il saluto iniziale, il Prefetto, accompagnato dai vertici CRI regionali e dal Capitano Silvestro Passarelli, ha avuto modo di visitare i locali del Centro e di visionare da vicino i mezzi e le dotazioni in uso al Corpo Militare Volontario. Un momento particolarmente significativo è stato quello in cui il Prefetto ha voluto rivolgere un ringraziamento personale a ciascun partecipante, esprimendo pubblicamente parole di apprezzamento e stima per l’impegno e la dedizione dimostrati. La visita si è conclusa in un clima di cordialità con un breve rinfresco, occasione per rinsaldare i legami istituzionali e porre le basi per future collaborazioni nell’ambito della protezione civile e dell’assistenza umanitaria. Un incontro che ha lasciato un segno tangibile di vicinanza tra le istituzioni e il volontariato, confermando ancora una volta il ruolo strategico della Croce Rossa Italiana nel garantire supporto e sicurezza alle comunità.

