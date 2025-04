Catanzaro, giardino intitolato a Sergio Ramelli. Ferro: “omicidio di un ragazzo indifeso”

StrettoWeb

“Sergio Ramelli non divide. Chi divide è chi lo rimuove, chi lo ignora, chi finge che la sua storia non sia degna di memoria. Noi, invece, affermiamo il valore della memoria condivisa. Una memoria non selettiva, non partigiana, non strumentale”. Così il sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro, di Fratelli d’Italia, intervenendo a Catanzaro alla cerimonia d’intitolazione di un giardino pubblico a Sergio Ramelli, lo studente diciottenne militante del Fronte della Gioventù ucciso a Milano.

“Una memoria – ha aggiunto il sottosegretario Ferro – che insegna che non si può dividere il dolore in categorie politiche. E che la democrazia si difende con il pensiero, non con la violenza. E che la politica è passione, mai odio. Quello di Sergio Ramelli fu un delitto politico, premeditato, giustificato da una cultura dell’odio che ha prodotto decine di morti. Fu l’omicidio di un ragazzo indifeso, massacrato sotto casa, davanti agli occhi dei vicini, per quello che scrisse in un tema scolastico. Non era un violento, non cercava lo scontro, non agitava bastoni, non lanciava molotov. Sergio fu ucciso per quello che pensava”.

