Catanzaro, controlli dei Carabinieri: sanzioni, segnalazioni per droga e patenti ritirate

Negli ultimi giorni, i Carabinieri del Gruppo di Lamezia Terme, da cui dipendono le Compagnie di Lamezia Terme, Girifalco e Soveria Mannelli, hanno intensificato i servizi di controllo del territorio in tutti i comuni del comprensorio lametino. I controlli, finalizzati soprattutto a prevenire gli incidenti stradali e la diffusione delle sostanze stupefacenti tra i giovani, hanno riguardato l’area montana del Reventino, la Presila catanzarese e l’area urbana di Lamezia Terme.

Sono stati controllati più di 300 veicoli ed elevate una cinquantina di contravvenzioni per infrazioni al Codice della Strada, con sanzioni pecuniarie di oltre 6.000 Euro. Cinque persone, trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti detenute per “uso personale”, sono state segnalate alla Prefettura di Catanzaro. Inoltre, sono state ritirate 6 patenti di guida e un veicolo, sprovvisto di assicurazione è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

I controlli hanno riguardato anche diverse attività commerciali. In un caso, i Carabinieri di Lamezia Terme, insieme ai colleghi del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Catanzaro, hanno accertato la presenza di due lavoratori in nero e pertanto veniva elevata una sanzione di circa 10.000 euro e disposta la sospensione dell’attività.

