Catanzaro, si è concluso il 3° Memorial “Emilio Campolo” all’IPM con Bocale Calcio e “Don Milani”

Si è concluso ieri il terzo memorial Emilio Campolo all’Ipm di Catanzaro, giornata intensa dove il Bocale Calcio Admo e la Don Milani rinnovano un’appuntamento molto importante. I ragazzi della comunità ministeriale, con la presenza del loro direttore Massimo Martelli, dei ragazzi dell’Ipm con il loro direttore Francesco Pellegrino, e insieme ai ragazzi del Bocale con la squadra degli amici di Emilio, hanno messo al centro lo sport come momento di aggregazione ma anche come di nuova spinta di Vita per il loro futuro. Per essere finalmente liberi di scegliere.

“Il tutto coordinato dal Dr Stefano Fazzello, un pezzo di storia della Giustizia Minorile. Un ringraziamento dovuto soprattutto al direttore del CGM per la Calabria e la Basilicata, dott.ssa Cavalletti. Durante il memorial un momento è stato dedicato al ricordo di Daniela Iacopino, scomparsa da poco, che con il suo libro, uscito postumo – “Il Pozzo degli arcobaleni” – sta toccando il cuore di tutti. Daniela, che con la sua scuola di ballo lavorava appunto con tutti i ragazzi della zona di Pellaro e Bocale e non solo. Anche il ballo come momento di crescita. L’esempio quale fonte del pensiero successivo”. Così in una nota il Presidente Don Milani, Avv. Pollifroni Filippo.

