Caso di tubercolosi in una scuola di Reggio Calabria: “attenzione alta”

Un caso di tubercolosi è stato recentemente segnalato presso l’Istituto d’Istruzione Superiore Panella Vallauri di Reggio Calabria. Le autorità sanitarie si sono immediatamente attivate per tracciare i contatti stretti dell’individuo colpito, concentrandosi in particolare sugli studenti della stessa classe e su coloro che hanno partecipato a una gita scolastica lo scorso marzo insieme al soggetto risultato positivo.

Sulla vicenda è intervenuto Sandro Giuffrida, presidente della Società di Igiene della Regione Calabria, che ha rassicurato la popolazione: “La scuola ha gestito la situazione in modo impeccabile, informando tempestivamente studenti e famiglie, e procedendo a una sanificazione degli ambienti, sebbene non fosse strettamente necessaria“.

Al momento, non sono stati rilevati casi secondari e, secondo Giuffrida, non ci si aspetta che ne emergano. Tuttavia, per precauzione, è in corso la somministrazione di test specifici ai contatti stretti del paziente.

“Non c’è motivo di creare allarmismi – ha aggiunto – La tubercolosi è oggi una malattia rara, soprattutto tra i giovani, e tende a manifestarsi solo in soggetti con particolari fragilità immunitarie. In ogni caso, se dovessero emergere altri casi, siamo pronti a intervenire con trattamenti efficaci e risolutivi grazie alle terapie disponibili“.

