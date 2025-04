Carabinieri in cattedra all’IC di Rizziconi

StrettoWeb

Nell’ambito delle celebrazioni del 211° Anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, il Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria ha inteso incentrare le celebrazioni del 211° Annuale di Fondazione dell’Arma sui giovani, traendo spunto dal tema scelto per il calendario storico del 2025 “I Carabinieri e i giovani”. Le suddette celebrazioni culmineranno nella cerimonia militare che si svolgerà il prossimo 5 giugno e nello scoprimento del monumento “Al Carabiniere”.

In questo contesto si è collocato l’evento presso l’Istituto comprensivo di Rizziconi, rientrante nell’ambito delle iniziative già organizzate dall’Arma per la promozione della “Cultura della legalità”, che ha previsto la predisposizione di elaborati scritti e/o grafici, riguardanti argomenti di assoluta attualità che spaziano dalle baby gang al fenomeno degli Hikikomori, dal rispetto del Codice della Strada al bullismo, dagli atti persecutori al revenge porn, dalla dipendenza da stupefacenti al rispetto dell’ambiente, dalle fake news al concetto di sicurezza delle persone, per terminare con il concetto della solitudine della cultura odierna.

Dopo il saluto della Preside Mariarosaria Russo, che ha voluto ringraziare il Maresciallo Francesco Ribuffo, punto di riferimento per tutta la comunità scolastica ,il Maresciallo ordinario Marco Cirrito, coadiuvato dall’appuntato Pasquale Anobile e dal carabiniere Mirko Allegra, ha presentato agli studenti delle quinte classi tre significativi bozzetti, predisposti dall’ Accademia delle belle Arti, per la realizzazione del monumento “Al Carabiniere”, con l’invito alla compilazione di una scheda per una loro valutazione.

Non sono mancate le riflessioni dei piccoli studenti coordinati dalle docenti collaboratrici Sina Collufio ed Emanuela Caruso. Momento di altissima valenza formativa e pedagogica, ha evidenziato la Russo, finalizzata ad accrescere nei giovani la conoscenza, attraverso l’interazione di cultura, arte e legalità, e la consapevolezza del ruolo del Carabiniere, quale punto di riferimento dell’intera Comunità.

