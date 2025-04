Capo d’Orlando, il 25 aprile FIAP in piazza con la bandiera ucraina

StrettoWeb

La Federazione Italiana Associazioni Partigiane (FIAP) della provincia di Messina sarà presente a Capo d’Orlando il 25 aprile, a partire dalle 10,30 in Piazza Matteotti, per celebrare l’ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, nonché i settantasei anni dalla fondazione della stessa FIAP, soggetto federativo costituito da chi aveva combattuto nella formazioni partigiane socialiste e socialdemocratiche, azioniste, mazziniane e repubblicane, liberali e radicali, ma anche nell’Esercito e in gruppi libertari.

Nella postazione della FIAP sarà issata la bandiera ucraina, come segno di solidarietà alla resistenza degli uomini e delle donne d’Ucraina contro il regime di Vladimir Putin, in nome della democrazia. Il presidente regionale di FIAP Sicilia, Antonio Matasso, collocherà anche quest’anno una corona di fiori so tto le targhe della toponomastica locale che ricordano il socialista democratico Giacomo Matteotti e il liberale democratico Giovanni Amendola, i due più noti martiri antifascisti tra quelli appartenente alle tradizioni di riferimento della FIAP.

Saranno disponibili anche degli opuscoli per far conoscere la figura di Enzo Sereni, partigiano socialista sionista italiano che fu catturato dai nazifascisti nei pressi di Lucca e poi fucilato a Dachau, nonché quelle di alcuni palestinesi che al giorno d’oggi resistono contro l’ulteriore diffusione dei postulati del nazismo, dell’antidemocrazia e dell’antisemitismo nelle società arabe.

