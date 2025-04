Caos acqua a Messina, il guasto non è riparato: “lavoreremo anche la notte, ci saranno disservizi”

StrettoWeb

“Un guasto significativo è stato rilevato nella condotta Fiumefreddo, in un tratto nevralgico situato all’interno di un’area privata del complesso residenziale “Sant’Alessio Village”, nel comune di Sant’Alessio Siculo. I lavori di riparazione da parte delle squadre Amam sono ancora in corso. Si conta di completare i lavori entro la nottata, ma nella giornata di domani, 30 aprile 2025, come anticipato ieri, si registreranno disservizi nella regolare erogazione idrica”, è quanto comunica Amam Messina.

Le zone maggiormente interessate saranno:

– Area centrale (in particolare zona piazza Cairoli e Teatro Vittorio Emanuele)

– Villaggi collinari della zona nord e la zona Nord

“Per far fronte alle criticità, sarà rafforzato il servizio di autobotti a supporto delle zone più colpite. Seguiranno ulteriori aggiornamenti“, conclude Amam. Per eventuali segnalazioni, potete contattarci ai seguenti recapiti: 090 3687711. Numero Verde: 800 085584.

