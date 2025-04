“Calici Sotto le Stelle” a Cirella di Diamante: cambiano le date di luglio dello storico evento calabrese | INFO

StrettoWeb

“Si comunica una modifica al calendario della XVI edizione di “Calici Sotto le Stelle”, l’evento che celebra le eccellenze enologiche e gastronomiche a Cirella. Le serate di luglio si terranno nei giorni 24, 25 e 26 luglio, mentre restano confermate quelle del 21, 22 e 23 agosto. Organizzata come sempre dall’Associazione Culturale Cerillae e dalla Soc. Coop. La Casa del Chiarello, con il patrocinio del Comune di Diamante e il partenariato di ARSAC e Gal Riviera dei Cedri, la manifestazione si conferma tra gli appuntamenti più attesi dell’estate calabrese”. Così in una nota gli organizzatori dell’evento comunicano una variazione alla programmazione delle serate estive.

“Il programma dettagliato sarà presentato nei prossimi mesi nel corso degli eventi ufficiali, ma gli organizzatori assicurano il ritorno del collaudato mix che ha decretato il successo delle precedenti edizioni: protagonisti saranno ancora una volta i vini di alta qualità – etichette Dop, Doc e IGT – accompagnati da un’area food dedicata alla gastronomia tipica e alle eccellenze del territorio”.

“Non mancheranno momenti di cultura e spettacolo, per un’esperienza che coniuga gusto, intrattenimento e valorizzazione delle tradizioni locali. Previsti anche appuntamenti dedicati alla conoscenza del vino e alla promozione della cultura enogastronomica. L’invito è quindi a segnare in agenda le nuove date: 24-26 luglio e 21-23 agosto 2025, per vivere a Cirella la magia della XVI edizione di “Calici Sotto le Stelle”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.