Calcio femminile, doppio ravvicinato impegno per la Jsl Women nella “Poule Promozione” di Eccellenza

Doppio ravvicinato impegno in trasferta per la JSL Women nella “Poule Promozione” di Eccellenza di calcio femminile. Nella partita valida per la 3^ giornata di ritorno, la squadra neroverde, attualmente seconda in graduatoria a -6 dalla capolista Virtus Marsala, affronterà domani pomeriggio (sabato 5 aprile, ndr) il Trapani, mentre martedì 8 disputerà la gara di recupero sul campo del Cus Palermo.

“Abbiamo il dovere di tenere aperto questo appassionante campionato – ha dichiarato, in settimana, il tecnico Carmelo Emanuele – Non sarà facile perché c’è davanti una compagine forte, che non ha mostrato, fin qui, cenni di cedimento. Ciò ci impone di cercare di vincere tutte gli incontri restanti in calendario e di sperare in un passo falso altrui. Andremo con questa mentalità a Trapani, dove affronteremo una avversaria che ha entusiasmo, venendo anche sostenuta in casa da una tifoseria calorosa. Sarò un banco di prova importante nel percorso costante crescita del gruppo”.

“È un match che occorrerà giocare a viso aperto, così come faremo poi contro il Cus Palermo, altra rivale temibile, ben strutturata e che soffriamo. Due appuntamenti a distanza di pochi giorni che approcceremo con la necessaria preparazione fisica e mentale, peccato soltanto per qualche assenza. Sarebbe bello arrivare all’ultimo turno con qualcosa di prestigioso in palio, considerando che pure la piazza d’onore certificherebbe la bontà della stagione, nella quale abbiamo recitato un ruolo di rilievo, nonostante i tanti cambiamenti che ci sono stati la scorsa estate”.

Classifica “Poule Promozione”: Virtus Marsala 17; JSL Women e Trapani 11; Ssd Unime 8; Alpha Sport San Gregorio 5; Cus Palermo 2.

