Calanna “inizia dal futuro” con “Nati per Leggere”

Si è svolta sabato 12 aprile presso la sala consiliare del Comune di Calanna, la consegna ai genitori dei “nuovi nati”, prevista dal progetto “iniziamo dal futuro” promosso dalla CPO. Il pomeriggio si è aperto con i saluti istituzionali del Sindaco, Domenico Romeo, il quale ha sottolineato come “la nascita, da sempre momento di gioia, assume un importanza ancora più grande all’interno di una piccola comunità come Calanna” Su tale importanza si è soffermata anche Teresa Forti, presidente CPO, la quale durante una breve presentazione del progetto ha affermato come quest’ultimo sia nato con l’obiettivo far comprendere che “la cultura sia uno strumento importante per l’edificazione di una società lontana da ogni stereotipo“.

La consegna si è svolta in una sala gremita e alla presenza dell’intera cittadinanza che ha voluto accompagnare i genitori dei tredici bambini in un pomeriggio ricco di riflessioni. Per conferire maggiore importanza all’evento, la CPO ha voluto fortemente la presenza di figure professionali operanti all’interno del programma “Nati per Leggere“.

In particolare hanno preso parte all’evento, Giuseppina Timpani, Annamaria Bruzzese e Marisa Belviso. Queste ultime si sono alternante con interventi instaurando un vero e proprio dialogo con tutti i presenti e hanno evidenziato come, avvicinare i bambini alla lettura sin dalla più tenera età sia essenziale, non solo in termini di sviluppo intellettivo ma anche dal punto di vista socio- relazionale.

L’evento si è concluso con la consegna di un libro ai genitori e ai loro bambini e con la consapevolezza che “se si cambia l’inizio della storia, si cambia la storia stessa“.

