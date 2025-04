Calabria, truffa un anziano fingendosi carabiniere: arrestato e denunciata la complice minorenne

StrettoWeb

Sarebbe riuscito a farsi consegnare da un anziano vedovo di Simeri Crichi, nel catanzarese, circa 130 euro e vari monili tra cui la fede nuziale, utilizzando il metodo del falso carabiniere, ma è stato individuato assieme ad una minore, presunta complice, prima che si allontanasse dalla Calabria. Un uomo di origini campane è stato arrestato per truffa dai carabinieri della Compagnia di Girifalco che hanno denunciato, per lo stesso reato, anche la minore che era con lui.

I due, secondo quanto ricostruito dai militari del Nucleo radiomobile che li hanno bloccati mentre erano in fuga nei pressi di Girifalco, avrebbero rappresentato all’anziana vittima che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente stradale versando in pericolo di vita. Gli avrebbero richiesto per chiudere la faccenda la corresponsione di una somma, simulando che la stessa fosse funzionale a sostenere le spese per la vittima del fantomatico incidente e preannunciando nel contempo che di lì a poco sarebbe passato un collaboratore a ricevere in consegna il denaro.

I due, secondo quanto riferito dai carabinieri, facendo leva sull’estrema vulnerabilità dell’anziano erano riusciti ad ottenere soldi e altro. L’uomo, giudicato per direttissima, è stato portato in carcere mentre la ragazzina è stata affidata ai genitori e dovrà rispondere del reato commesso davanti al Tribunale dei Minorenni di Catanzaro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.