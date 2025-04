Calabria, sostenibilità e riciclo nelle scuole con CoReVe

StrettoWeb

Sono oltre 4.000 le classi di ogni ordine e grado del sistema scolastico italiano che si stanno impegnando in lezioni di sostenibilità e riciclo grazie al piano di attività formative lanciato da CoReVe, Consorzio di Recupero del Vetro. CoReVe ha infatti messo a disposizione per le scuole calabre, anche per quest’anno scolastico, una serie di kit docenti per la strutturazione di lezioni dedicate alla sostenibilità e all’economia circolare del vetro.

Scaricabili gratuitamente registrandosi sul sito di CoReVe (andando nel menù “Per le scuole” e cliccando sulla voce “Progetto Scuole”), i kit sono pensati per i diversi cicli scolastici, con contenuti e supporti educativi adatti a ciascuna fascia di età. Ogni kit didattico contiene una Guida informativa sul vetro che presenta il progetto e il suo inquadramento nell’insegnamento di educazione civica e una Guida operativa ricca di attività laboratoriali alla scoperta dell’economia circolare e rigenerativa.

Con la guida degli insegnanti, le classi possono poi partecipare al concorso dedicato, diviso in 4 sfide, una per grado scolastico, con l’obiettivo di documentare il percorso svolto, per le scuole secondarie di secondo grado la partecipazione al concorso è riconosciuta come PCTO.

Il 6 maggio sarà il termine per inviare gli elaborati validi per poter partecipare al concorso annuale che ha in palio premi da 3.000 euro in buoni Amazon per l’acquisto di materiale didattico. Il concorso educativo è pensato come un’occasione per gli studenti di confrontarsi, sotto la guida dei loro insegnanti, sui temi più urgenti della tutela dell’ambiente e della sostenibilità.

Inoltre, CoReVe ha messo a disposizione dei docenti un corso di formazione gratuito di 25 ore “Il caso del vetro: l’economia circolare in pratica” valido ai sensi della D.M. 170 del 21/03/2016. Già 1.164 docenti hanno completato il corso guadagnando i crediti formativi.

La nuova edizione iniziata a settembre 2024 de Il Circolo del Vetro ha registrato ad oggi 1.349 download dei kit coinvolgendo oltre 4.000 classi. Per partecipare le scuole possono scaricare i kit al seguente link.

