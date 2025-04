Calabria, minaccia la ex in videochiamata appena rientrato in Italia: arrestato

StrettoWeb

Appena atterrato in aeroporto ha videochiamato l’ex compagna insultandola e minacciandola di morte imminente: un trentasettenne originario di Cetraro ma domiciliato all’estero è stato arrestato dai carabinieri per atti persecutori e violazione della misura cautelare. A rivolgersi ai militari è stata la donna preoccupata per il tenore della videochiamata ricevuta dall’ex già sottoposto a divieto di avvicinamento alla persona offesa con divieto di accesso nella provincia di Cosenza. I carabinieri della Compagnia di Paola, in collaborazione con i colleghi di Scalea sono subito intervenuti riuscendo a fermarlo nei pressi della stazione ferroviaria, evitando più gravi conseguenze. L’uomo è stato condotto nel carcere di Paola.

