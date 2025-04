Reggio Calabria, Michele Granatiero confermato segretario regionale del Sap

StrettoWeb

Questa mattina, presso la sala meeting dell’ E’ Hotel di Reggio Calabria, si è svolto il X Congresso Regionale del Sindacato Autonomo di Polizia della Calabria preceduto da un importante seminario dal titolo “La formazione alla base della sindacalizzazione”; i relatori di questo importante evento sono stati il Segretario Nazionale Cesare Corica ed il Vice Presidente Nazionale Michele Alessi che hanno fornito, ai quasi cento delegati provenienti da tutte le province calabresi, precisi elementi di confronto con l’Amministrazione per una efficace azione sindacale. All’incontro hanno partecipato anche i dirigenti sindacali della CONFSAL, della quale il SAP fa parte, che con grande professionalità hanno messo a fuoco alcuni aspetti fondamentali della contrattazione sindacale.

Granatiero confermato segretario

I lavori congressuali sono poi proseguiti con la relazione del Segretario Regionale uscente, Michele Granatiero, che ha voluto sottolineare “l’ottimo lavoro svolto negli anni riconoscendo al Consiglio Regionale ed ai Segretari Provinciali della Calabria il merito di aver saputo intercettare il disagio degli operatori accrescendo il consenso”. A seguire, gli interventi dei dirigenti sindacali hanno animato un proficuo dibattito sul rinnovo delle cariche statutarie che si è concluso con la riconferma all’unanimità del Segretario Regionale Michele Granatiero che, nel segno della continuità, proprio per proseguire il percorso di crescita ha inteso riconfermare per intero la squadra mantenendo al suo fianco Francesco Zannino, Andrea Annesi, Giuseppe Gaccione, Francesco Franza, Raffaele Serranò ed Antonio Chiacchio “ad ognuno di loro il compito di individuare le necessità che provengono dalle province per affrontarle o per portarle all’attenzione della Segreteria Nazionale”. Nell’occasione sono stati rinnovati i Collegi Regionali dei Sindaci e dei Probiviri e designati i delegati che parteciperanno al Congresso Nazionale che si terrà a Roma il prossimo 13, 14 e 15 maggio.

La soddisfazione di Granatiero

“Ringrazio i delegati per la fiducia espressa ed accetto con estremo piacere di proseguire la missione sindacale intrapresa alcuni anni addietro, ho ben chiari gli obiettivi da raggiungere nel prossimo quinquennio, per riuscirci metterò al servizio delle colleghe e dei colleghi tutta la mia disponibilità per aiutarli a vivere al meglio questa splendida professione, nella consapevolezza di avere al mio fianco una squadra affiatata e ben strutturata che garantirà il massimo impegno su ogni provincia“, dichiara il Segretario Regionale della Calabria Michele Granatiero. “Continueremo nello stile del SAP a dare battaglia sui temi che contano sostenendo con forza tutte le iniziative della Segreteria Generale che nella propria autonomia trova la forza per poter tutelare al meglio gli operatori di polizia senza fare sconti al governo di turno“, rimarca. A Michele Granatiero le congratulazioni della Segreteria Generale che augura a lui ed a tutta la struttura buon lavoro, nella certezza che sapranno proficuamente proseguire nel percorso tracciato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.