“Calabria Fest tutta italiana”, al teatro “Cilea” tanti cantanti famosi: il cast e le date

Torna il “Calabria Fest Tutta Italiana”, il grande Festival della Nuova Musica Italiana organizzato dall’Associazione Culturale Art-Music&Co giunto alla XVII edizione, che si svolgerà per tre serate consecutive i prossimi 8, 9 e 10 maggio nella splendida cornice del Teatro Cilea di Reggio Calabria, con media partner ufficiale Rai Isoradio, la collaborazione di Rai Radio Tutta Italiana, Rai Italia e Palco Reale, la conduzione e consulenza musicale di Gianmaurizio Foderaro, storico conduttore e responsabile di Radio Rai, la direzione artistica di Ruggero Pegna.

Annunciati i quindici artisti che presenteranno i loro mini live e riceveranno il Premio “The Best of The Year” di Rai Radio Tutta Italiana, tra cui alcune delle migliori nuove proposte dell’anno e ospiti tra i più amati del panorama musicale italiano: giovedì 8 maggio saliranno sul palco del Cilea il cantautore romano Mirkoeilcane, la giovane cantautrice pugliese Lauryyn, l’originalissima Fluente, la band pop rock romana dei Cosmonauti Borghesi e a chiudere la serata la musica travolgente di Roy Paci e Aretuska; venerdì 9 maggio il rapper e cantautore genovese Matsby, il talento indie rap romano Tommaso Santoni in arte Rondine, il cantante e pianista napoletano Walter Ricci, la cantautrice e scrittrice Amara, reduce dal duetto sanremese con il compagno Simone Cristicchi, e in chiusura di seconda serata il poliedrico cantautore, scrittore e poeta Giovanni Giancaspro, in arte Gio Evan. L’ultima serata, 10 maggio, vedrà di scena il cantautore abruzzese Dile, la cantautrice e compositrice romana La Camba, all’anagrafe Federica Fratoni, il rapper Anastasio, vincitore della XII edizione di XFactor, la cantautrice e chitarrista Erica Mou e per chiudere la voce possente della diciottenne Mimì, vincitrice di XFactor 2024.

Durante il festival saranno realizzati servizi, interviste e speciali per Rai Isoradio, Rai Radio Tutta Italiana e Rai Italia, trasmessi in tutto il mondo, a cura dell’inviata Maria Cristina Zoppa.

Come ogni anno, quindi, il Calabria Fest Tutta Italiana presenta e premia alcuni dei migliori talenti della nuova scena musicale, premiandoli con il riconoscimento di Rai Radio Tutta Italiana, come è stato nella precedenti edizioni per nomi come Ermal Meta, Fabrizio Moro, Aiello, Clara, Serena Brancale e molti altri. Prestigiosi anche i patrocini avuti negli anni da Assomusica, Assoconcerti e Siae, con l’assegnazione dei loro riconoscimenti, rispettivamente per la “Performance Live” e per il “Miglior Testo”. L’evento è incluso tra gli “Eventi di Promozione Culturale” ammessi a finanziamento dalla Regione Calabria (“progetto finanziato con risorse PAC 2014/ 2020 – Az. 6.8.3.” – “Calabria straordinaria”) e vede la compartecipazione della Città Metropolitana di Reggio e il Patrocinio del Comune.

“Ringraziamo – sottolinea la presidente di Art-Music&Co Giusy Leone – il Presidente Occhiuto e i dirigenti del settore Cultura della Regione Calabria, il sindaco del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, la Rai per la prestigiosa partnership”.

“Reggio è una città simbolo del brand Calabria Straordinaria – aggiunge il direttore artistico Ruggero Pegna – e stiamo lavorando affinchè diventi sede stabile del Festival, tra i grandi eventi mediapartner Rai, punta della ricca programmazione della splendida Città dello Stretto”.

L’evento è ogni sera ad ingresso libero, con possibilità di prenotazione gratuita alla segreteria del Festival inviando una mail a: asscult.artmusic@gmail.com.

