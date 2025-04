Calabria, deteneva illegalmente tre merli e scaricava reflui abusivi: denunciato

StrettoWeb

I carabinieri Tutela forestale hanno denunciato in stato di libertà un uomo che deteneva in una voliera posizionata all’esterno della sua abitazione, in contrada “Greci” di Falconara Albanese, tre merli comuni privi di anellatura. Le persona che era in possesso dei volatili, inoltre, non era in possesso della documentazione attestante la provenienza dei volatili. I militari hanno anche accertato che i reflui fognari provenienti dall’abitazione non venivano convogliati nella rete fognaria comunale ma finivano, attraverso una tubatura, in un vallone adiacente.

Inoltre, nei terreni agricoli limitrofi all’abitazione sono state trovate due autovetture in stato di abbandono. Il proprietario dell’abitazione è stato denunciato per il reato di uccellagione e furto di avifauna. All’uomo sono state applicate, inoltre, le sanzioni amministrative stabilite per i veicoli abbandonati e per gli scarichi fognari abusivi.

