Calabria, il caso Oliverio accende i riflettori sui canili: “sequestrato un rifugio, ma altrove è peggio”

StrettoWeb

“Se il sequestro dei cani a Giandomenico Oliverio avvenuto nei giorni scorsi a Caccuri dovuta alle condizioni in cui era il rifugio allora dovrebbero essere sequestrati quasi tutte le strutture calabresi compresi alcuni pseudo canili che a differenza di quello di Giandomenico Oliverio non sono considerati abusivi solo perchè hanno l’etichetta di qualche associazione che li protegge ma dove i cani sono tenuti in condizioni ben peggiori”.

“Senza parlare poi dei mega canili dove i cani non vedono quasi mai la luce del giorno e dove in un più di un occasione si è parlato di gestione al limite e di infiltrazioni della malavita che per fare business riduce alla semplice sopravvivenza le condizioni di vita dei cani ospitati. E a fronte di questo schifo si va a colpire un volontario che pur tra mille difficoltà cerca di togliere i cani della strada in una regione dove il fenomeno del randagismo canino è tra i peggiori d’Italia?”. E’ questo il comunicato dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA che prosegue chiedendo la restituzione dei cani a Giandomenico in tempi rapidi e indica a livello generale una possibile soluzione: “Lunedi invieremo alla giunta regionale della Calabria una bozza di possibile convenzione che bypassi in alcune situazioni come quella di Giandomenico Oliverio i limiti della legge regionale sul numero dei cani da detenere di cui esistono già alcune esperienze in Italia e che preveda l’erogazione di fondi regionali per la messa a norma ed in sicurezza delle strutture che possono essere definite dei santuari per i cani randagi. Oggi-concludono gli animalisti di AIDAA- la vicenda di Giandomenico Oliverio può trasformarsi in un riscatto per la Calabria nella lotta al randagismo che passa per la restituzione dei cani e per un aiuto concreto delle istituzioni a sistemare le cose in modo che quello che oggi ci si ostina a chiamare rifugio abusivo diventi il primo santuario per i cani randagi della Calabria”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.