Calabria, al via il progetto “Un Sacco in Comune” | INFO

Si è tenuta questa mattina alle ore 10:00 presso la Sala Blu della Cittadella Regionale a Catanzaro, la presentazione del progetto “Un Sacco in Comune” promosso dai Consorzi Cial, Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio, Corepla, Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica e Ricrea, Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio e patrocinato per il suo valore sociale dalla Regione Calabria che nasce per favorire il corretto riciclo degli imballaggi in alluminio, plastica e acciaio.

“Un Sacco in Comune è molto più di una sfida: è un’occasione concreta per dimostrare quanto la raccolta differenziata possa diventare un’abitudine virtuosa, soprattutto tra i più giovani. Come CIAL, siamo orgogliosi di promuovere progetti come questo, che uniscono educazione ambientale, spirito di comunità e attenzione al valore dell’alluminio come materiale riciclabile all’infinito. Il coinvolgimento attivo dei cittadini è il primo passo per costruire un futuro più sostenibile e circolare” – ha dichiarato Stefano Stellini, Direttore Generale di CIAL. “La Calabria, in particolare, negli ultimi cinque anni ha registrato una crescita significativa nella raccolta degli imballaggi in alluminio. Un risultato importante che si deve non solo all’impegno dei cittadini, ma anche alla collaborazione attivata con impianti di selezione particolarmente performanti, con cui abbiamo stretto accordi strategici che stanno dando ottimi frutti”.

“Con ‘Un Sacco in Comune’ vogliamo dimostrare che il riciclo della plastica può e deve partire dalle buone pratiche quotidiane. Come COREPLA, crediamo fortemente nel valore dell’educazione ambientale e della responsabilità condivisa: ogni bottiglia, flacone o vaschetta, correttamente gestiti, possono diventare una risorsa preziosa, evitando sprechi e contribuendo all’economia circolare. In Calabria stiamo vedendo segnali incoraggianti, grazie anche alla collaborazione con amministrazioni locali e impianti virtuosi. È proprio da questi territori che possono nascere modelli replicabili per un futuro più consapevole e sostenibile.” – ha dichiarato Andrea Campelli, Direttore Comunicazione e Relazioni Esterne COREPLA.

“Il progetto “Un Sacco in Comune” rappresenta un’iniziativa di grande valore educativo per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della raccolta differenziata degli imballaggi oltre che un esempio virtuoso di come sia possibile promuovere la cultura del riciclo in modo concreto e partecipativo” – ha dichiarato Domenico Rinaldini, Presidente del Consorzio Ricrea – “L’acciaio è un materiale riciclabile al 100% e all’infinito, e la raccolta differenziata è lo strumento più diretto ed efficace che i cittadini hanno per contribuire alla tutela dell’ambiente. Grazie all’impegno congiunto di RICREA, CIAL e COREPLA, miriamo a incrementare la quantità e la qualità del materiale raccolto, promuovendo il riciclo di barattoli per alimenti, scatolette, tappi, bombolette. Siamo orgogliosi di affiancare i Comuni calabresi in questa sfida, convinti che il coinvolgimento attivo delle comunità sia la chiave per ottenere risultati significativi e duraturi”.

La sfida del riciclo “Un Sacco in Comune”, partita ufficialmente il 1° aprile, coinvolgerà fino al 30 giugno, i cinque capoluoghi di provincia calabresi: Reggio Calabria, Cosenza, Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. L’obiettivo per i comuni è uno solo, raccogliere più imballaggi in alluminio, plastica e acciaio nella raccolta differenziata domestica, dimostrando così attenzione e cura verso l’ambiente e il proprio territorio. Il Comune che si distinguerà per il quantitativo maggiore di rifiuti raccolti, nel periodo della sfida, vincerà un buono digitale del valore di 10.000€ da devolvere alle scuole del Comune per l’acquisto di materiale scolastico.

Per la Regione Calabria erano presenti alla conferenza stampa Salvatore Siviglia, Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana e Giovanni Calabrese, Assessore alla Tutela dell’Ambiente.

“Ringrazio i Consorzi e quanti hanno avviato questo progetto” – ha affermato Giovanni Calabrese, Assessore alla Tutela dell’Ambiente della Regione Calabria – “che dimostra un impegno straordinario verso la sostenibilità ambientale e vuole sensibilizzare la comunità sull’importanza del riciclo. La Regione Calabria con il Dipartimento Ambiente ha messo in atto un piano strategico importante con finanziamenti specifici. Si è elaborato un programma dettagliato, seguendo il piano regionale dei rifiuti e ottimizzando sistemi di raccolta differenziata e un’adeguata rete di centri di raccolta. I numeri della differenziata sono in crescita, ma ancora dobbiamo raggiungere l’obiettivo del 65%. Sono circa 241 Comuni ancora indietro”. “La Regione” – ha aggiunto l’Assessore all’Ambiente – “è al vostro fianco consolidando quel legame tra cittadini e istituzioni, per stimolare l’educazione ambientale e la raccolta differenziata nei Comuni, affinché insieme si possa lavorare quotidianamente per la nostra Calabria, partendo dai gesti quotidiani fino a concretizzare tutto questo in azioni ordinarie per i nostri territori. Ringrazio tutti i partner coinvolti e invitiamo i cittadini a partecipare attivamente a questa iniziativa per la salvaguardia del nostro ambiente”.

L’Assessore all’Ambiente Marco Miceli del comune di Vibo Valentia ha dichiarato: “L’amministrazione comunale di Vibo Valentia sta lavorando alacremente per accrescere non soltanto i dati sulla percentuale di raccolta differenziata, che nello scorso mese di marzo ha addirittura superato l’80%, ma anche sul fronte della repressione di piccole sacche di incivili che ancora persistono, e soprattutto sulla sensibilizzazione. “Un sacco in Comune” è una bellissima iniziativa che rientra a pieno nello spirito del nostro Comune, che fa della partecipazione diretta del cittadino un plus indispensabile al raggiungimento di quegli obiettivi di salvaguardia e benessere ambientale propri di una società moderna e civile”.

“Il Comune di Cosenza è impegnato a realizzare un modello di gestione dei rifiuti urbani che sia coerente con i principi di sostenibilità ambientale, di efficienza ed efficacia. La differenziazione e il recupero dei rifiuti urbani rappresentano il fulcro delle azioni poste in essere attraverso il nuovo Piano Integrato dei Servizi di Igiene Urbana. I cittadini, già attenti ai temi della tutela dell’ambiente, devono essere adeguatamente stimolati e sollecitati attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione che promuovano le corrette e sane pratiche di gestione dei rifiuti. Non posso, quindi, che accogliere con viva soddisfazione l’iniziativa “Un Sacco in Comune”, promossa dai Consorzi CIAL, COREPLA e RICREA, che rafforza ulteriormente il sistema delle azioni avviate da questo Comune, sottese al riciclo e a recupero dei rifiuti, in chiave di sostenibilità ambientale e di contenimento della spesa pubblica” ha affermato il Sindaco di Cosenza Franz Caruso.

“L’amministrazione comunale di Crotone sta investendo molto sulla raccolta differenziata e sulla promozione della cultura del riciclo.” – ha commentato Angela Maria De Renzo, Assessore alle politiche ambientali del comune di Crotone – “In questi mesi in molti quartieri cittadini è iniziato lo smaltimento diversificato dei rifiuti; nel contempo, l’amministrazione ha patrocinato un importante progetto nelle scuole primarie, volto a responsabilizzare i giovani studenti e a fare comprendere loro l’importanza del corretto conferimento dei rifiuti per la tutela ambientale. In quest’ottica, il Comune di Crotone ha aderito con entusiasmo al progetto “Un sacco in Comune“, nella convinzione che possa servire come incentivo del cammino virtuoso che è in itinere”.

“Il Comune di Reggio aderisce con entusiasmo alla “sfida”, lanciata dai consorzi Corepla, Cial e Ricrea, attraverso la lodevole iniziativa “Un sacco in Comune”; perché la sostenibilità deve divenire una competizione positiva e di civiltà: una prassi tanto civica quanto istituzionale” ha affermato Giuseppe Nocera, Presidente Commissione Ambiente di Reggio Calabria – “Siamo convinti che una buona raccolta differenziata debba passare attraverso la consapevolezza che il “rifiuto” è una vera e propria risorsa e che il riciclo ed il riutilizzo di materie come plastica, alluminio e metallo possono generare importanti economie oltre che salvaguardare l’ambiente. Faremo il possibile, dunque, per coinvolgere attivamente scuole, associazioni, comitati di quartieri e tutti quei soggetti della società civile e della comunità educante che possono diventare protagonisti di questa importante sfida di civiltà”.

“L’amministrazione comunale di Catanzaro è fortemente impegnata nella promozione di una cultura ambientale diffusa e concreta, che valorizzi la partecipazione attiva dei cittadini e favorisca comportamenti virtuosi a tutela del bene comune.” – ha dichiarato Irene Colosimo, Assessore all’Ambiente di Catanzaro – “Abbiamo accolto con grande favore l’iniziativa Un Sacco in Comune, convinti che possa rappresentare non solo uno stimolo positivo per accrescere la quantità e la qualità della raccolta degli imballaggi multileggeri, ma anche un’occasione preziosa per coinvolgere in modo diretto la comunità – a partire dai più giovani – in un percorso di educazione ambientale che abbia ricadute concrete sul territorio. Come amministrazione, intendiamo cogliere questa opportunità per rafforzare il legame tra sostenibilità e responsabilità collettiva, promuovendo azioni integrate di comunicazione, sensibilizzazione e coinvolgimento civico”.

Per maggiori informazioni: https://www.unsaccoincomune.it/.

