Bovalino, il programma degli eventi della Settimana Santa

​La Settimana Santa rappresenta un momento di profonda spiritualità e tradizione in Calabria, con numerose celebrazioni che si svolgono in tutta la regione. A Bovalino, comune in provincia di Reggio Calabria, le celebrazioni pasquali sono particolarmente sentite e organizzate con grande devozione. Di seguito il programma di tutte le attività previste durante la Settimana Santa a Bovalino a partire da venerdì 11 aprile e fino alla domenica di Pasqua.

Venerdì 11 aprile – Venerdì dei Sette Dolori

Ore 18.30, Bovalino Superiore: Santa Messa in Chiesa Matrice seguita dall’unica Via Crucis Parrocchiale itinerante per gli ammalati, i sofferenti e per i nostri defunti.

Sabato 12 aprile. Vigilia della Domenica delle Palme

Animazione missionaria dei Ragazzi

Ore 15.00: Catechismo in Chiesa. Visita e consegna della palma della Speranza agli anziani e agli ammalati a cura dei catechisti, ragazzi, bambini, ministri della comunione

Ore 18:00 A Biviera confessione ore 19.00 Messa santa Messa vespertine

Domenica 13 aprile – Domenica delle Palme “De Passione Domini”

Ore 9.00 A Pozzo. Benedizione delle palme. A seguire Santa Messa

Ore 10.15, Bovalino Superiore: Incontro nella Chiesa di Santa Caterina V.M. e Benedizione delle palme. A seguire avverrà la Processione verso la Chiesa Matrice, dove avrà luogo la Celebrazione Eucaristica.

Martedì 15 aprile – Martedì Santo

18:00 Pozzo: Adorazione eucaristica e confessioni

Mercoledì Santo 16 Aprile 2025 A Bovalino Superiore

Ore 17:30 A adorazione Eucaristica e confessione

Ore 18:30 S. Messa

Giovedì 17 aprile – Giovedì Santo

Ore 10.30 Cattedrale di Locri: Santa Messa Crismale.

Ore 19:00, Bovalino Superiore: Santa Messa in “Coena Domini” con il rito della lavanda dei piedi , la vestizione dei confratelli novizi e la presentazione dei ragazzi della prima comunione.

Ore 21.30 – 24.00, Bovalino Superiore: Adorazione Eucaristica e Veglia all’Altare della Reposizione.

Venerdì 18 aprile – Venerdi Santo

11.00, Bovalino Superiore: Precetto pasquale all’altre della riposizione con ragazzi , bambini catechisti, insegnati e genitori .

Ore 15.00, Bovalino Superiore: Solenne azione liturgica in “Passio Domini” con venerazione della Santa Croce.;

Ore 21.30, Bovalino Superiore: Predica della Passione con tradizionale rito della “Chiamata della Madonna”. Al termine processione per le vie del paese.

Sabato 19 aprile – Sabato Santo

Ore 7.30, Bovalino Superiore: Processione silenziosa e Predica al Calvario;

Ore 22.30, Bovalino Superiore: Solenne Veglia Pasquale e Celebrazione Eucaristica.

Domenica 31 aprile – Domenica di Pasqua

Ore 9.30, Pozzo: Santa Messa.

Ore 10.00, Bovalino Superiore: Sfilerà per le vie del paese l’Ass. Musicale “Amici della Musica – Maria SS. Immacolata” di Bovalino Sup.;

Ore 11.00, Bovalino Superiore: Solenne Celebrazione Eucaristica “In Resurrectio Domini”. A seguire il tradizionale rito dell’ “Affruntata” in Piazza e la Processione per le vie del paese.

