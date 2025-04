Borgo Croce, 1° Maggio tra gli eventi di rilievo di “Calabria Straordinaria”

StrettoWeb

Il 1° Maggio a Borgo Croce è già un successo: i posti pranzo sono esauriti da una settimana, ma il borgo è pronto ad accogliere tutti, famiglie, amici e visitatori, per una giornata indimenticabile immersa nella natura e nell’atmosfera autentica dell’Aspromonte. A confermare l’importanza di questo evento è il riconoscimento da parte di “Calabria Straordinaria”, il portale ufficiale della Regione Calabria dedicato alla promozione degli eventi di eccellenza del territorio, che ha inserito Borgo Croce tra le tappe da non perdere per la Festa dei Lavoratori. Anche senza prenotazione, sarà possibile vivere l’esperienza unica del borgo grazie agli spazi food sempre attivi, dove gustare i mitici panini con salsiccia e peperonata, o i classici montanari con capocollo, formaggio e olive. Il cocktail bar resterà aperto tutto

il giorno, per rinfrescare e brindare insieme dal pranzo fino al tramonto.

A scandire la giornata ci sarà la musica dal vivo: un perfetto equilibrio tra energia, nostalgia e festa, grazie alla carica del DJ Antonio Lubrano e all’energia della live band I Piccadilli, che si alterneranno sul palco in una maratona musicale tra pop, revival, dance e grandi successi.

Il programma:

-Ore 12:00 – Start

DJ Set con Antonio Lubrano

-Dalle 13:00 alle 15:00 – Pranzo

Live music con I Piccadilli

-Dalle 15:00 alle 21:00

Balli, DJ set e musica live no-stop

500 posti auto a 200 metri dal borgo. Servizio navetta gratuito per tutti. Area bimbi con animazione dedicata.

La soddisfazione di Maria Grazia Chirico

Maria Grazia Chirico, cuore pulsante del progetto Borgo Croce, commenta così la magia che si respira tra i vicoli del borgo:

“ogni persona che arriva qui diventa parte di qualcosa di speciale. Abbiamo lavorato giorno e notte per rendere questo posto ancora più bello, più curato, più accogliente. Vedere tutto questo affetto è la nostra più grande soddisfazione. Un ringraziamento va a tutto lo staff di Borgo Croce, che si è adoperato con impegno e passione per accogliere al meglio i visitatori e rendere unica questa giornata. Borgo Croce vi aspetta: anche senza tavolo prenotato, la festa è per tutti. Porta gli

amici, la famiglia o chi ami, e vieni a vivere un 1° Maggio diverso dal solito… nel cuore della Calabria autentica”.

